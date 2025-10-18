PREVIA DEL BARÇA-GIRONA
Claves de la alineación del Barça ante el Girona: Toni Fernández debuta como titular
Flick realiza cinco cambios con respecto al partido contra el Sevilla
Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Tiene una actitud muy profesional, en su vida privada no me meto"
Hansi Flick ha tenido, forzado por las circunstancias, que alinear un equipo realmente novedoso para enfrentarse al Girona en Montjuïc. Con una línea ofensiva en precario -faltan por lesión Lewandowski, Ferran, y Raphinha- el técnico alemán se ha atrevido de poner de inicio a Toni Fernández, un habilidoso adolescente, de apenas 17 años recién cumplidos.
1) Un nuevo adolescente cobra protagonismo
Toni Fernández, nacido en Rubí, se estrenó con el primer equipo del Barça en partido de Copa de la temporada pasada ante el Barbastro. Ese día se convirtió en el jugador más joven en debutar en un encuentro detrás de Lamine Yamal. Tenía 16 años y 173 días. Hoy ante el Girona debutará en Liga al lado de Lamine Yamal y Rashford. Una delantera realmente inédita. Es de imaginar que cubrirá el extremo izquierdo, con el inglés en punta por el centro.
2) Un centro del campo nuevo
Flick cuenta con solo tres centrocampistas del primer equipo con ritmo competitivo y los tres juegan. Casadó, Pedri y De Jong. Falta ver quién ocupa una posición más adelantada de los tres. En la segunda parte saldrá Fermín, otro que ha recibido el alta médica en el día de hoy.
3) Balde gana el puesto a Gerard Martín.
El lateral vuelve a la titularidad. Se especuló que podría jugar como extremo izquierdo. No ha sido así. Balde se queda con el puesto que Gerard Martín ha ocupado con regularidad en las últimas semanas.
La alineación titular está formada por: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí; Balde; Casadó, Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Rashford y Toni Fernández.
- Manuel Orantes: “Cuando me dijeron que gané más partidos en tierra que Nadal no me lo creí”
- El Barça concedió a Limak la obra del Camp Nou pese a que un informe técnico le otorgaba la peor puntuación
- Marc Márquez pasa por el quirófano y se complica (mucho) su reaparición
- ¿Y si fuese Lamine quien propiciase la caída de Laporta?
- La UEFA cambia el modelo televisivo de la Champions para ganar más dinero
- ¿En serio ningún barcelonista va a pedir que dimitan y convoquen elecciones?
- La oposición se siente engañada con las obras del Espai Barça
- España se queda a un paso del Mundial