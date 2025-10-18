Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREVIA DEL BARÇA-GIRONA

Claves de la alineación del Barça ante el Girona: Toni Fernández debuta como titular

Flick realiza cinco cambios con respecto al partido contra el Sevilla

Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Tiene una actitud muy profesional, en su vida privada no me meto"

Toni Fernández

Toni Fernández / Valentí Enrich

Albert Guasch

Albert Guasch

Hansi Flick ha tenido, forzado por las circunstancias, que alinear un equipo realmente novedoso para enfrentarse al Girona en Montjuïc. Con una línea ofensiva en precario -faltan por lesión Lewandowski, Ferran, y Raphinha- el técnico alemán se ha atrevido de poner de inicio a Toni Fernández, un habilidoso adolescente, de apenas 17 años recién cumplidos.

1) Un nuevo adolescente cobra protagonismo

Toni Fernández, nacido en Rubí, se estrenó con el primer equipo del Barça en partido de Copa de la temporada pasada ante el Barbastro. Ese día se convirtió en el jugador más joven en debutar en un encuentro detrás de Lamine Yamal. Tenía 16 años y 173 días. Hoy ante el Girona debutará en Liga al lado de Lamine Yamal y Rashford. Una delantera realmente inédita. Es de imaginar que cubrirá el extremo izquierdo, con el inglés en punta por el centro.

2) Un centro del campo nuevo

Flick cuenta con solo tres centrocampistas del primer equipo con ritmo competitivo y los tres juegan. Casadó, Pedri y De Jong. Falta ver quién ocupa una posición más adelantada de los tres. En la segunda parte saldrá Fermín, otro que ha recibido el alta médica en el día de hoy.

3) Balde gana el puesto a Gerard Martín.

El lateral vuelve a la titularidad. Se especuló que podría jugar como extremo izquierdo. No ha sido así. Balde se queda con el puesto que Gerard Martín ha ocupado con regularidad en las últimas semanas.

La alineación titular está formada por: Szczesny; Koundé, Eric, Cubarsí; Balde; Casadó, Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Rashford y Toni Fernández.

