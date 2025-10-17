Míchel, ante su visita al Barça en Montjuïc: "No creo que vean al Girona como una banda"

«Tranquilidad». Es lo que se ha respirado estas dos semanas en Girona para preparar el partido de este sábado ante el Barça (16.15 h./DAZN), después de conseguir la primera victoria contra el Valencia (2-1) antes del parón. «El Barça es el Barça. Siempre he dicho que es un equipazo capaz de ganar a cualquier rival del mundo. Nosotros somos un equipo pequeño que tendrá que luchar y dar su mejor versión. Tendremos que igualar su nivel para poder sacar un resultado positivo», recordó Míchel Sánchez este viernes en la rueda de prensa previa.

El entrenador del Girona no piensa que los azulgranas pasen por un mal momento a raíz de las dos derrotas consecutivas frente al PSG (1-2) en la Champions y el Sevilla (4-1) en la Liga y las numerosas bajas que acumulan, sin futbolistas como Joan Garcia, Raphinha, Lewandowski, Gavi o Ferran, entre otros, porque «esto no lo hace más vulnerable». «Hablamos de resultados, pero los entrenadores miramos otras cosas. He visto los últimos partidos del Barça y por instantes han estado por encima del rival y han merecido marcar goles. Es verdad que les han hecho daño a la contra, pero el año pasado también, con la diferencia de que marcaban más. Tienen un estilo definido, jugadores top y un entrenador con las cosas claras. Es difícil contrarrestarlo. Me he fijado mucho en qué nos pueden hacer. Flick quizás tendrá menos opciones de sacar un equipo o elegir a todos los jugadores porque tiene bajas, como nosotros, pero su once será igualmente top con jugadores que jugarían en cualquier equipo del mundo», desgranó el técnico.

El Girona mantiene las bajas de Juan Carlos, que se pierde todo el curso, David López, Van de Beek, Ounahi y Lemar. El centrocampista francés cedido por el Atlético de Madrid «no llega, a pesar de que ha entrenado con normalidad». Por otro lado, vuelven a estar disponibles Joel Roca, después de finalizar el Mundial sub-20 con España, Tsygankov y Abel Ruiz, una vez superados sus problemas, y Solís, ya sin molestias.

El triunfo de hace dos temporadas

Asimismo, Míchel comentó que el Barça tampoco estará pensando más en el partido de la Liga de Campeones del próximo martes frente al Olympiacos o en el clásico con el Real Madrid que se jugará el 26 de octubre: «El Barça está acostumbrado a jugar cada tres días. Después de un parón y de haber perdido algún partido, ¿pensáis que mirarán más allá de este sábado? Yo nunca lo he hecho y seguro que Flick tampoco. No creo que vean al Girona como una banda, nos respetan mucho, cómo respetan a todo el mundo porque, si no, no ganarían. Espero su mejor versión».

El técnico de Vallecas tiene claro que para volver a ganar en Montjuïc tal y como hicieron los gerundenses hace dos temporadas (2-4) «tenemos que marcar un gol más que ellos». «Cuando hablas o miras el vídeo es más fácil que en el campo. El Barça presiona muy cerca de tu portería. Si somos capaces de hacer dos pases y mirar hacia adelante con la pelota, podemos sacar algún resultado positivo. Tendremos que hacerlo, eso sí, en el tiempo y el espacio que nos deje el Barça. Esta es la dificultad. Tendremos que hacer muchas cosas bien, siendo un equipo con capacidad de sufrir, competir, atacar y tener una parte de suerte. Tendremos que tener acierto y que nuestro portero esté bien», explicó.

Además, alertó del peligro de Lamine, Pedri, Frenkie de Jong, Eric Garcia y compañía. «Eric es uno de los mejores defensores del mundo con metros a las espaldas. Merece todo lo que le está pasando porque es un jugador fantástico. Pudimos disfrutarlo aquí un año, igual que a Dovbyk, Savinho o Aleix».