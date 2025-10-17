Kike García y Pere Milla aúpan al Espanyol de Alan Pace en Oviedo

El Espanyol inauguró este viernes su nueva era con una notable victoria en Oviedo (0-2). Alan Pace ejerció de talismán y, tres días después de su puesta de largo como dueño y presidente del club perico, el equipo respondió sobre el césped para sumar su primer triunfo fuera de casa en la Liga. Los goles de Kike García y Pere Milla premiaron la constancia de los blanquiazules, que rompieron una racha de cuatro jornadas sin ganar y siguen en la zona alta.

Volvió a exhibir su voracidad el bloque de Manolo González con un festival de remates y llegadas que merecían el premio de la victoria. Da gusto ver a este Espanyol liberado de miedos y angustias. Puede que a veces se le atragante el gol o que conceda alguna ocasión más de las deseadas, pero es un equipo que transmite y que tiene muy buena pinta si no se tuercen las cosas.

Parón simbólico

El duelo se inició con un parón simbólico de los jugadores como medida de protesta de la AFE contra el partido que disputarán en Miami el Villarreal y el Barça. Los capitanes de ambos equipos apoyaron la acción y no hubo batalla durante 15 segundos que no fueron mostrados por la realización televisiva.

Sin el lesionado Puado, Manolo González optó por juntar a sus dos arietes en el ataque por primera vez en el once titular. Kike García y Roberto se ubicaron en punta a la espera de balones al área, mientras Rubén Sánchez entró por Omar el Hilali en el lateral derecho.

Kike García cabecea el balón defendido por Alhassane, este viernes en Oviedo. / Paco Paredes / EFE

Enfrente esperaba un rival con nuevo técnico, un factor que suele ser una motivación extra para los jugadores, especialmente con un debut en casa. Carrión suplió al despedido Paunovic con tres cambios en el once y un comienzo intenso que supo resistir el Espanyol sin rasguños gracias al buen hacer de Dmitrovic, firme ante Ilic en la primera gran ocasión local, y Riedel, excelente en defensa.

Las paradas de Aarón

Solventó bien el arreón inicial de su rival el cuadro perico y fue de menos a más en un primer tiempo en el que acarició el gol en tres oportunidades repelidas por un formidable Aarón Escandell, el portero con más paradas de las grandes ligas europeas. Un cabezazo de Kike García (m. 33), un remate de Roberto (m. 36) y una falta ejecutada por Pere Milla (m. 44) toparon con los guantes del arquero valenciano.

Manolo González y Luis Carrión se saludan antes del partido en Oviedo. / Paco Paredes / EFE

El pulso llegó al ecuador con tablas y Carrión movió el banquillo en el intermedio con la entrada de Reina por Ilic. El mediapunta estuvo a punto de marcar en su primera intervención a los 53 segundos de la segunda parte. Topó con el poste para fortuna de un Espanyol que volvió a estrellarse con Aarón en una doble ocasión de Kike García.

"Son tres puntos muy valiosos. Sabíamos que íbamos a conceder, pero también sabíamos que generaríamos mucho. Queremos esta identidad y la estamos consiguiendo" Manolo González — Entrenador del Espanyol

Eran demasiados acercamientos peligrosos sin recompensa, pero si algún jugador se caracteriza por su perseverancia ese es Kike García, el obrero del gol que siguió picando piedra hasta encontrar el premio en una jugada embarullada. El remate extraño del ariete traspasó la línea, no había fuera de juego punible del punta y el VAR acabó validando el tanto tras una revisión repleta de suspense.

Aarón al fin claudicó bajo palos y Pere Milla certificó la solvente victoria de los blanquiazules, que celebrarán su 125º aniversario en el próximo duelo en Cornellà ante el Elche. "Son tres puntos muy valiosos para nosotros. Sabíamos que íbamos a conceder, pero también sabíamos que generaríamos mucho. Queremos esta identidad y la estamos consiguiendo", resumió el jefe Manolo González.