Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: "Tiene una actitud muy profesional, en su vida privada no me meto"

El mermado Barça de Hansi Flick encara con confianza en la plantilla el encuentro contra el Girona de este sábado. La reincorporación esta semana de Lamine Yamal y Fermín para este duelo catalán alivia ligeramente una delantera renqueante que acusará la ausencia de Raphinha, Lewandowski y Ferran, los dos últimos aquejados de dolencias durante las concentraciones con sus selecciones esta pasada semana. El equipo llega al encuentro contra el Girona tras el parón de selecciones con dos derrotas consecutivas en los últimos encuentros y ganas de resarcirse.

"Lamine y Fermín están de vuelta pero no podrán jugar 90 minutos. Tenemos que encontrar soluciones y jugadores que puedan jugar. No estoy preocupado", ha dicho el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La ausencia de jugadores ha obligado al técnico a contar con La Masia para rellenar los vacíos de la plantilla de cara al sábado. "Para mí lo importante es que seamos el Barça. Que luchemos todas las situaciones e intentemos ganar cada balón y cada pase", ha zanjado Flick, tras mostrar su confianza en los efectivos disponibles.

La polémica Yamal

Lamine Yamal será uno de los hombres fuertes de Flick que volverá este sábado al césped y su regreso no ha estado exento de polémica. Informaciones recientes afirmaban que Deco habría presionado al técnico azulgrana para evitar que lo dejara fuera de la convocatoria tras haber llegado tarde a la charla motivacional previa al encuentro contra el PSG de hace un par de semanas, pero el alemán lo ha desmentido tajantemente. "Eso es una basura. Completamente falso. Deco cree en nuestro trabajo y nos ha dado la confianza. Sé que jamás haría eso. El que lo haya dicho miente", afirmó el técnico visiblemente molesto por la afirmación.

Al hilo de la crítica anterior, y cuestionado sobre el viaje de Lamine en helicóptero el técnico destacó la seriedad del de Mataró. "Lamine tiene una actitud muy profesional. Para mí lo importante es que cuando él esta aquí y entrena lo da todo. Su actitud es la que toca. Eso es lo que importa, aunque se tome días libres. Si entrena focalizado y profesional, que se tome unos días es una decisión privada y en eso no me metoporque es privado", zanjó el míster la polémica.

Las derrotas de Sevilla y PSG

Antes del parón, el FC Barcelona sufrió la peor derrota en la era de Flick ante el Sevilla (4-1) justo antes del parón de selecciones, lo que ha puesto en guardia al técnico alemán, encargado de remendar la situación a una semana del Clásico en el Santiago Bernabéu. Antes de la derrota en el Sánchez Pizjuán, los azulgranas ya habían sido derrotados por el París Saint-Germain de Luis Enrique (1-2) en Champions en Montjuïc.

Y es que, desde el inicio de curso, los jugadores del primer equipo del Barcelona han sufrido un total de diez lesiones, siete de ellas musculares, tras dos meses con un calendario exigente en el que se han disputado un total de 14 partidos entre competiciones de clubes (10) y de selecciones (4). Lewandowski, el último en sumarse a la lista de ausencias, sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho con la selección de Polonia y se perderá también el clásico.

Acerca de la afirmación del técnico de la selección polaca afirmando que no conocía en qué momento se lesionó Lewandowski, el técnico alemán ha roto una lanza en favor del delantero. "Robert es probablemente el jugador que más se cuida de todos. Nadie con su edad está a su nivel, por lo que no tengo más que decir", añadió.

Una delantera mermada

Tampoco podrán reincorporarse todavía Raphinha, aquejado de una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha ni Dani Olmo, con una lesión en el solio, pero previsiblemente sí lo harán Lamine y Fermín ante el Girona tras haber estado ejercitándose esta semana junto a sus compañeros y presumiblemente estarán ya recuperados para el enfrentamiento contra el Real Madrid, el 26 de octubre. Para completar la lista de efectivos de este sábado, el técnico alemán ha llamado hasta a siete futbolistas del filial: Diego Kochen, Eder Aller, Xavi Espart, Jofre Torrents, Dro, Juan Hernández y Toni Fernández.

Por el momento y con la incógnita del estado real de Lamine y Fermín, el peso de la delantera azulgrana recaerá tan solo en Marcus Rashford y Roony Bardhji, los dos únicos jugadores de los que Flick dispondrá al 100% de su capacidad. En el centro del campo serán De Jong, Pedri y Casadó quienes asuman el encargo en Montjuïc.