La FIFA confirma el primer millón de entradas vendidas para el Mundial 2026

El primer millón de entradas para el Mundial de 2026 que la FIFA había puesto en preventa entre el 10 y 19 de septiembre ya se ha agotado. A falta de ocho meses para que arranque el torneo la demanda es máxima, y a medida que se vayan clasificando las 48 selecciones que la conforman será todavía mayor. Los aficionados de los países anfitriones (México, EEUU y Canadá) son los que más han aprovechado la primera ventana de preventa, aunque la FIFA también ha confirmado que son 212 los países que ya han adquirido boletos.

Próximas entradas

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos del Mundial, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización. Los aficionados que no hayan podido comprar sus entradas en la primera ventana, deberán hacerlo a través de FIFA.com/tickets, la web oficial de la FIFA. “Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ver cómo tantos amantes del fútbol quieren formar parte de este acontecimiento histórico es algo extraordinario”, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Aficionados de Marruecos y Portugal en el Mundial de Catar en 2022. / NEIL HALL / EFE

Selecciones ya clasificadas

Veintiocho de las 48 plazas para el Mundial ya están ocupadas, y habrá que esperar hasta la repesca de marzo para conocerlas a todas. Por su parte, España solo necesita rascar un punto en uno de sus dos próximos partidos de noviembre ante Georgia y Turquía para sellar su clasificación. El combinado de Luis de la Fuente ha ganado los cuatro partidos de la fase de grupos que ha disputado hasta ahora con un balance de 15 goles a favor y cero en contra. La Inglaterra de Thomas Tuchel ha sido la primera selección europea en clasificarse tras cosechar seis victorias de seis.

Harry Kane celebra su tercer gol de las eliminatorias. / Associated Press/LaPresse / LAP

La lista de países con billete incluye a las tres anfitrionas: Canadá, México y EEUU. Desde Asia se unen Australia, Irán, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Uzbekistán. Las representantes de África hasta ahora son Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Nueva Zelanda es la única de Oceanía igual que Inglaterra en Europa, de momento. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay defenderán a Sudamérica.

Las amenazas de Trump

El presidente de uno de los países anfitriones, Donald Trump, ha amenazado con retirar partidos del Mundial de 2026 en ciudades como Boston que él considera “inseguras”, argumentando que sus alcaldes "lunáticos de izquierda radical" no pueden asegurar el orden público. Trump carece de autoridad directa para ello, y necesitaría el apoyo de Gianni Infantino: "Si alguien está haciendo un mal trabajo y percibo que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni que es fenomenal, y le diría que lo traslademos a otra ubicación. No le gustaría mucho hacerlo, pero lo haría", aseguró el 45º presidente de los EEUU.

Donald Trump y Gianni Infantino en el despacho oval en agosto. / Associated Press/LaPresse / LAP

Mundial 2030

Siete de los 10 miembros de la Conmebol han expresado su preocupación respecto a la propuesta de ampliar la Copa Mundial de 2030 a 64 equipos, tal y como ha trasladado su presidente Alejandro Dominguez en el último encuentro con Gianni Infantino. Las federaciones de Paraguay, Uruguay y Argentina son las tres que están a favor de la ampliación, coincidiendo con las tres sedes ceremoniales en ocasión del centenario que reanudará en España, Portugal y Marruecos. Tanto UEFA como Concacaf se mantienen firmes en su rechazo total a la propuesta, alegando que sería perjudicial para la competitividad del torneo y la viabilidad de la fase de clasificación