Bezzecchi se convierte en el jefe de MotoGP en ausencia de Márquez

No está el jefe, no está el rey, no está el nuevo campeón del mundo de MotoGP, no está el nueve veces campeón, no está el nuevo líder de la poderosa Ducati, n está (y tardará en volver, si es que vuelve este año, que lo dudo) Marc Márquez Alentá y no deja de ser curioso que aquel piloto, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia, 1.26.492 minutos), que provocó la lesión de ‘ET’ sea hoy, en el precioso y velocísimo circuito de Phillip Island, en Australia, cerca de Melbourne, quien establezca un nuevo récord junto al mar, superando al de Jorge Martín (Ducati) de 2023.

Australia siempre es diferente, Australia siempre sorprende, Australia es un gran premio (casi) único. Recuerden que las carreras son demasiado temprano para nosotros, pero tremendamente atractivas. Mañana, sábado, la prueba al ‘sprint’ que tendrá, sin duda, como claro favorito a ‘Bezz’, que vuela en esta pista junto al mar, será a las 06.00 horas y el gran premio del domingo, donde el líder de Aprilia deberá cumplir una doble penalización por la embestida a Marc (tendrá que pasar dos veces por la culpa larga y perderá un montón de segundos), es a las 05.00 horas.

Al espectacular nuevo récord de Marco Bezzecchi en Phillip Island, se ha añadido la segunda plaza del español Raúl Fernández, demostrando que Aprilia ya es tan o más rápida que Ducati, sobre todo cuando no está Marc Márquez.

Las sorpresas han ido produciendo poco a poco a lo largo del último entrenamiento de hoy en Phillip Island, el ensayo que decide quien pasa y quien no a la Q2, la ‘quali’ que decide el orden de salida, ya vital en las carreras de MotoGP. O estas en las dos primeras filas o no puedes aspirar ni a la victoria ni, en muchos caso, al podio. Y, hoy, por ejemplo, el reluciente ganador de hace quince días en Mandalika (Indonesia), el murciano Fermín Aldeguer (Ducati) ha terminado 11º y deberá pasar por la Q1, lo que no le descarta, ni mucho menos, para dar el salto a la Q2 y poder meterse en esas dos privilegiadas filas de salida.

Àlex Márquez, en su sitio

Al margen de las vertiginosas vueltas rápidas que ha protagonizado Bezzecchi, la otra gran sorpresa ha sido que el español Raúl Fernández, del Trackhouse, el equipo ‘satélite’ de Aprilia, ha terminado segundo, eso sí, a 0.291 segundos de ‘Bezz’, pero demostrando que es uno de los pilotos a tener en cuenta las dos carreras de Australia. Como lo es Fabio Di Giannantonio (Ducati, 3º) y Fabio Quartararo (Yamaha, 4º).

Luego viene la pelea, la lucha, el pulso por el subcampeonato del mundo. Àlex Márquez (Ducati), con enorme inteligencia, ha estado alternando, cosa bastante complicada, la preparación de las carreras dando vueltas y más vueltas para saber cómo se comportan los neumáticos, con el intento de vuelta rápida y, finalmente, ha conseguido acabar quinto, por delante de ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati, 9º), su gran rival en la pelea por la segunda plaza del campeonato.

“Hemos estado muy activos, siempre delante y trabajando en cosas de cara a las carreras”, comentó el pequeño de los Márquez Alentá a Motorsport.com. ”Pude trabajar con el neumático blando trasero. Estamos más cerca en ritmo que en vuelta rápida. Creo que ‘Pecco’ (Bagnaia) está bien, y ‘Diggia’ (Fabio Di Giannantonio), tambien tiene ritmo, diría que el mejor de todos”. Àlex reconoció que Aprilia está muy fuerte y que “Bezzecchi le ha pillado el truco a la moto”.

Un extraordinario Pol Espargaró se ha convertido en el mejor piloto de KTM, por delante de Pedro Acosta, demostrando, no solo ser un magnífico comentarista de DAZN, sino siendo también un velocísimo piloto de pruebas...y de carreras.

El ‘Pistolas’, que piensa más en conseguir su sueño, la próxima semana en Sepang (Malasia), circuito que le gusta mucho, se proclamaría subcampeón y, por tanto, formaría la pareja familiar de la temporada junto a su hermano Marc, si, entre las dos pruebas de Phillip Island, suma 23 puntos más que Bagnaia, cosa complicada pero no imposible, vista la irregularidad de ‘Peeco’, que no acaba de encontrarse ni cómodo ni veloz ni constante sobre su ‘Desmosedici’, más próxima a la versión 24 que a la 25.

Acosta, derrotado

Más cosas destacables y muy destacables. El murciano Pedro Acosta (KTM), que sigue sin ganar un gran premio transcurridos ya dos años seguidos de su debut en MotoGP tras proclamarse bicampeón del mundo al ganar los Mundiales de Moto3 y Moto2, ha visto como un estratosférico Pol Espargaró, piloto de pruebas de la firma austriaca y comentarista de DAZN, que llevaba dos meses sin subirse a una MotoGP, ha sido la mejor KRM, acaban octavo en una matinal impresionante.

Y, por último, Honda, que venía progresando y mucho, ha sufrido un pequeño frenazo en este primer día en Australia, colocando únicamente al italiano Luca Marini (7º) entre los diez primeros. El mallorquín Joan Mir ha sido 14º, el francés Johann Zarco, 15º y el tailandés Somkiat Chantra, último, 22º.