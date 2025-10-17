ACTUALIDAD AZULGRANA
El Barça recibe al fin del Ayuntamiento la licencia de primera ocupación del Camp Nou
El documento permite volver al Estadi con 27.000 espectadores, pero el club aplaza el regreso hasta poder acoger a 45.000
Ferran Olivé, tesorero del Barça: «Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas»
Después de mucho tiempo de espera, de presiones, revisiones y desmentidos, el Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado esta mañana que ha otorgado al Barça la esperada licencia de Primera Ocupación correspondiente a la fase 1A de remodelación del Camp Nou. La licencia en cuestión permite la asistencia de 27.000 espectadores repartidos entre las zonas de Tribuna y Gol Sur.
Hace unas semanas esta noticia habría sido recibida con enorme alborozo por parte de la directiva azulgrana. De hecho, presionó todo lo que pudo para conseguir la luz verde burocrática y volver cuanto antes al estadio de Les Corts. Ahora se ve como el primer paso necesario hasta lograr la licencia para la fase 1B, la que abrirá las puertas de Lateral y albergar a 45.000 aficionados. Será entonces cuando los partidos del FC Barcelona retornarán al Camp Nou.
Hace apenas unos días la directiva de Joan Laporta cambió de guion y decidió que el regreso ya no corría tanta prisa, que no valía la pena ir al Camp Nou con solo 27.000 asientos cuando en el Lluis Companys de Montjuïc podían embutirse a unos 50.000, con los consiguientes beneficios económicos.
Por eso los próximos partidos del equipo de Hansi Flick se disputarán en el recinto olímpico. Como el de mañana por ejemplo ante el Girona o el martes ante el Olympiakos en la Champions. El regreso podría producirse en noviembre, según las últimas estimaciones del club.
Cabe recordar que el FC Barcelona aseguró en su día que la constructora turca Limak se comprometió a abrir el Camp Nou con 60.000 espectadores en noviembre de 2024.
