El Barça amplía su acuerdo de patrocinio con Spotify hasta 2030

El Fútbol Club Barcelona, dos días antes de celebrar la asamblea en la que tiene que rendir cuentas ante sus compromisarios, anunció la renovación de su contrato de patrocinio con Spotify hasta el año 2030. El acuerdo, firmado en 2022, expiraba el 30 de junio de 2026. Es decir, a la conclusión de la presente temporada.

Dicho trato afecta a las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino, y también a la parte frontal de las equipaciones de entrenamiento.

En cuanto a los 'naming rights' del Camp Nou, todo sigue igual. El estadio azulgrana, tal y como se pactó en el inicio de la colaboración entre la entidad azulgrana y la plataforma de música en 'streaming sueca', encabezará el nombre del campo hasta 2034.

"La ampliación de esta alianza refuerza la ambición compartida de explorar nuevas formas de conexión entre afición, fútbol y música, impulsando experiencias únicas y globales. Con la reapertura del Spotify Camp Nou en el horizonte y una excelente generación de jóvenes talentos, el FC Barcelona y Spotify miran juntos hacia el futuro para dar forma a una nueva y prometedora era para el club y su comunidad global", se congratuló la entidad azulgrana en el comunicado remitido este viernes

Spotify, en cualquier caso, se había asegurado en la firma de su primer contrato poder prorrogarlo hasta 2030 de manera unilateral. Aunque el Barcelona trataba que el precio por el patrocinio de su camiseta fuera superior, estableciéndose ahora en unos 75 millones de euros por año (contando la camiseta de entrenamiento). Por los 'naming rights', la empresa sueca paga cinco millones de euros por temporada, que será 20 millones cuando el Camp Nou pueda ser reabierto por completo y las obras hayan finalizado.

Por lo pronto, el Barça y Spotify podrán seguir dando cuerda a sus campañas publicitarias. La próxima, la que llevará al frontal de la camiseta del primer equipo masculino (para el partido frente al Real Madrid del próximo 26 de octubre) y femenino (contra el Granada, el 19 de octubre) el logo del último álbum (Play) del artista británico Ed Sheeran.