Xavier Vilajoana solicita garantías legales y de transparencia para la asamblea telemática del Barça

Un grupo de socios, liderado por Xavier Vilajoana, ha remitido un burofax a la junta directiva del FC Barcelona solicitando garantías técnicas que acrediten que la celebración telemática de la Asamblea General Ordinaria de este próximo domingo cumple y cumplirá con todos los requisitos legales y de transparencia establecidos por ley.

La petición, dirigida al secretario de la junta, Josep Cubells, reclama que el club acredite antes del domingo que la sesión, que se celebrará exclusivamente en formato online, cumple con el artículo 31 bis de la Ley del Deporte de Cataluña. Esta norma, introducida durante la pandemia, permite las asambleas telemáticas solo si se garantiza la identificación de los socios, la comunicación en tiempo real, la posibilidad de intervenir y la transparencia del voto.

Vilajoana y los firmantes advierten que su iniciativa busca preservar la seguridad jurídica y la participación efectiva de los socios, ya que las decisiones de la Asamblea reflejan “la máxima expresión de la voluntad colectiva azulgrana”. Además, alertan de que mantener el formato online sin garantías técnicas ni respaldo estatutario podría vulnerar los derechos fundamentales de participación de los socios del club.

“Esta iniciativa no pretende cuestionar el formato de la Asamblea, sino asegurar que se desarrolle dentro del marco legal y con la máxima transparencia. No se trata de una disputa política ni procedimental, sino de respetar los derechos de los socios”, afirma Xavier Vilajoana. “La asamblea es donde reside la soberanía del Club. Cada socio, a través de su compromisario, debe poder participar de forma libre, transparente y con todas las garantías.”

Los socios impulsores de esta iniciativa señalan que, según la respuesta de la junta o la falta de esta, valoran emprender las acciones legales pertinentes para asegurar el respeto a los derechos de los socios y el buen funcionamiento democrático del club.