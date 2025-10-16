Pace and love, por Sergi Mas

Ya tenemos al nuevo sheriff en el rancho perico. Sabemos que se llama Alan Pace, que pilota un grupo llamado Velocity y que a su vez también preside otro club, el Burnley, hoy clasificado en antepenúltimo lugar de la prestigiosa Premier League.

Seguramente por eso, en su presentación en sociedad, Pace no quiso asumir ni riesgo ni compromiso alguno acuñando una frase que le marcara para el futuro: "la meta es jugar y ganar", aunque no pudo evitar su sueño, que es el mismo que el de todos los pericos: "la meta es estar entre los seis primeros equipos de la Liga de manera habitual y jugar en Europa”. Como aspiración y deseo lo firmamos todos, peeeeero… Deberíamos tener muy presente, pero mucho, nuestra historia.

Alan Pace, durante la rueda de prensa de este martes. / Jordi Cotrina

El lugar en el que más veces hemos quedado en la clasificación final ha sido el undécimo. Leen bien. Ese es, con los números en la mano, nuestro lugar natural en Primera División. Está muy bien pensar en positivo y soñar alto, pero eso siempre nos acaba hipotecando y empezar las previas europeas en julio y con unas plantillas que no han sido compuestas por galácticos.

No nos volvamos locos

Hemos jugado un total de ocho veces la UEFA, o la Europa League, de las que en dos de ellas fuimos finalistas, y cuyas derrotas nos acabaron pasando factura. Europa ilusiona, y está bien vender ilusión al perico, pero no nos volvamos locos porque ya sabemos que esto va de dinero y buenos futbolistas.

El RCD Espanyol no ha sido un buen negocio para Mister Chen. Se ha gastado un pastizal y sospecho que ahora no lo volvería a hacer. Nos sacó de la intemperie económica desde aquel 18 de enero de 2016 en el que empezó la era Rastar, hasta este reciente 14 de octubre de 2025. Nuestro primer gran propietario ha consumido 9 años, 8 meses y 27 días. Los pericos necesitamos que nos pasen más cosas buenas que nuevas. Y nada más. Que no es poco.

Para esta nueva etapa necesitamos mucha paz social y mucho amor; es decir: peace and love. O mejor: Pace and Love. Si lo conseguimos, seremos imparables.