El Mundial sub-20 de fútbol ya conoce a sus finalistas

La selección argentina de fútbol sub-20 ha sellado su clasificación a la final del Mundial de Chile con victoria por 1-0 ante Colombia. La albiceleste solo ha perdido una de las siete finales que ha disputado en esta categoría, mientras que Marruecos lo hará por primera vez en su historia después de derrotar a Francia en la tanda de penaltis. Una selección africana volverá a disputar una final después que lo hiciera Nigeria en 2005, cuando cayó a pies de un joven Lionel Messi, quien firmó un doblete.

La sentencia de Silvetti

El combinado sudamericano se adelantó en el minuto 72 gracias al tanto de Mateo Silvetti, y mantuvo la mínima distancia en el marcador hasta el final del encuentro. El delantero de Inter Miami volvió a encontrar puerta tras hacerlo en cuartos de final ante México, actuando otra vez como revulsivo en la segunda parte. La selección cafetera jugó en inferioridad númerica los últimos quince minutos de partido y no pudo deshacer el entramado defensivo argentino a pesar de contar con la mayoría de la posesión. Los colombianos deberán conformarse con el premio de consolación en el partido por el bronce ante Francia.

Los antecedentes albicelestes

A pesar de haber ganado seis mundiales juveniles, uno más que Brasil, la albiceleste no logra levantar el trofeo desde 2007. El conjunto liderado por el Kun Agüero venció a República Checa en la final por dos goles a uno, y completó un campeonato prácticamente impecable, marcando 16 goles y encajando solo dos. Ángel Di Maria, Éver Banega y Sergio Romero conformaban esa joven selección de talento argentino. Previamente, Messi había sido la figura del torneo de 2005, llevándose el premio a mejor jugador y máximo goleador, pero no se acercó a la espectacular cifra de 11 goles que anotó Javier Saviola en 2001 para conseguir el cuarto título como anfitrión. Argentina también conquistó la cima mundial en 1979, 1995 y 1997.

Sergio Agüero ante República Checa en la final de 2007. / Sean Kilpatrick / EFE

El sueño de Marruecos

Los leones del Atlas tuvieron que esperar hasta el último suspiro para celebrar su pase a la final. El penalti tras la revisión solicitada por el seleccionador marroquí Mohamed Ouahbi puso el 1-0 inicial en el marcador después que el balón rebotara en el palo y en la espalda del portero francés Lisandru Olmeta. Francia empató el encuentro mediante el tanto del delantero del Monaco Lucas Michal, pero después de la prórroga fue Hakim Mesbahi el que se erigió como héroe de la eliminatoria en la tanda de penaltis tras ingresar en el minuto 120. El portero del AS Far Rabat detuvo el sexto lanzamiento rival desde los once metros y desató la euforia sobre el césped y en las gradas.

The moment that took Morocco to their first #U20WC final. ✍️ pic.twitter.com/sPSNBELXXP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 15, 2025

La gran final

Argentina y Marruecos disputarán la final a la una de la madrugad del próximo lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional Santiago de Chile. El precedente más reciente entre las dos selecciones se remonta las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando Marruecos se impuso 2 a 1.