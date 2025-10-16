El Espanyol visita al Oviedo en la semana de Alan Pace: "Esto no va de gastar dinero, va de hacer las cosas bien"

La gran semana de la puesta de largo del Espanyol de Alan Pace concluye donde suele decidirse el porvenir de los clubs: con el balón sobre el césped. Después un comienzo ilusionante con cuatro jornadas sin caer que llevó al equipo perico a la zona de Champions, los blanquiazules han encadenado cuatro duelos sin ganar, un frenazo que los hombres de Manolo González quieren reparar en la visita de este viernes (21.00 horas) al Oviedo.

Poco se ha hablado del choque del Tartiere en unos días de traspaso de poderes en la cúpula blanquiazul. La ilusionante presentación de Velocity Sports Partners como relevo de Rastar Group al frente de la entidad eclipsó todo lo demás. El técnico perico valoró este jueves los ecos de las reflexiones de Pace. "Lo que me interesa ahora es que el equipo asegure la permanencia lo antes posible y, a partir de ahí, crecer. Si no conseguimos ser un equipo estable en Primera, ser Top-6 es imposible", avisó Manolo.

Osasuna, referencia

El preparador gallego fue más allá en su mensaje. "Esto no va de gastarse dinero, porque aquí ha habido inversiones fuertes y nos hemos ido a Segunda. Esto va de hacer las cosas bien", agregó Manolo, que hizo un símil con otro club de la categoría. "Si conseguimos ser un club estable al nivel de Osasuna, por ejemplo, podremos crecer. La estabilidad es la parte más importante. Hay que hacer las cosas con criterio para llegar a esto que dice el señor Pace".

Centrado ya en el ámbito deportivo, el entrenador confía en volver al camino de los buenos resultados. No basta con ofrecer una buena imagen. "Si cuando juegas mal no ganar ya fastidia, cuando lo estás haciendo bien y generando ocasiones, más. El equipo va a dar el do de pecho y va a salir a muerte en Oviedo", destacó Manolo, que también se acordó de otro mito del fútbol español. "Lo dijo Luis Aragonés hace unos años, el fútbol es ganar, ganar y volver a ganar. Esa es la realidad".

Portería a cero

El primer objetivo del técnico es recuperar la fiabilidad defensiva, volver a dejar la portería a cero para aspirar a cotas mayores. Enfrente espera un Oviedo con nuevo técnico, un factor que puede suponer una motivación extra para sus jugadores.

Carrión suplió al destituido Paunovic en un club bien conocido por el Espanyol, que se jugó el ascenso de 2024 en un doble duelo con los asturianos. "De aquel partido en el Tartiere recuerdo mucho a Melendi cantando el himno. Aquello fue la hostia…", concluyó Manolo.