Entra Westbrook y sale Brogdon: los últimos movimientos en la NBA

A cinco días para que se produzca el salto inicial que dé comienzo a la temporada 2025-26 de la NBA, algunos equipos todavía están buscando cerrar sus plantillas. Los últimos en incorporar a su nueva pieza han sido los Sacramento Kings, con el fichaje del agente libre Russell Westbrook, que el próximo mes de noviembre cumplirá 37 años.

El que fuera ganador del MVP en 2017 regresa a la liga prácticamente sobre la bocina, para disputar la que será su 18ª temporada. Tras varias semanas de especulaciones acerca de uno de los nombres más calientes del mercado en cada offseason, la franquicia liderada por Domantas Sabonis ha sido la que ha convencido al jugador con un contrato de un año y 3,6 millones de dólares.

El nómada de los triples dobles

Westbrook se convirtió en superestrella cuando militaba en los Oklahoma City Thunder, donde ganó el MVP en 2017 y promedió un triple doble en tres temporadas distintas. A día de hoy sigue liderando el ranking de esa estadística que en el pasado dominaban Oscar Robertson y Magic Johnson. El jugador de California se sitúa en 203 triples dobles en su carrera, y su perseguidor principal es Nikola Jokic con 164, mientras que LeBron James suma 122.

Desde que abandonó Oklahoma en 2019, Westbrook se ha convertido en un nómada de la liga. Jugó sus primeras once temporadas con los Thunder, y en las últimas seis ha militado en Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers y Nuggets. Los Kings serán su sexto equipo en siete temporadas, si es que no es traspasado o se retira de forma abrupta, como lo ha hecho Malcolm Brogdon.

Russell Westbrook con el trofeo por batir el récord de triples dobles de Oscar Robertson en 2017. / J Pat Carter / AFP

Retirada sorpresa

Mientras ingresaba Westbrook para disputar su 18ª campaña por la costa Oeste, Malcolm Brodgon abandonaba para siempre la asociación tras nueve temporadas en el Este. El que fuera nombrado como el mejor sexto hombre del año en 2023 como jugador de los Boston Celtics, ha decidido retirarse de manera sorprendente a escasos días de empezar la temporada. En 2017 se convirtió en el primer jugador en ganar el premio a rookie del año sin ser escogido en la primera ronda desde 1966. "Estoy profundamente agradecido de haber llegado a este punto en mis propios términos y ahora poder cosechar los beneficios de mi carrera con mi familia y amigos", dijo Brogdon tras anunciar que cuelga las botas.

Malcolm Brogdon en el último partido de su carrera el pasado lunes. / Frank Franklin II / AP

La decisión de Brogdon no solamente es llamativa por su edad, 32 años, sino porque él mismo había declarado que esperaba ser un jugador clave en la rotación de los New York Knicks, equipo con el que firmó un contrato temporal el pasado 15 de septiembre. "Pero una carrera en la NBA le pasó factura, física y mentalmente. En Abu Dhabi se dio cuenta de que había perdido parte de ese deseo y hambre", apunta Stefan Bondy, del New York Post. Su plaza en la plantilla no estaba asegurada, pero todo indicaba que pronto se haría oficial el contrato permanente: "Iba a formar parte del roster final de los Knicks", apunta Bondy.

Vuelve el quinteto inicial

La primera temporada tuvo tanto éxito que Netflix no dudó en volver a pasear las cámaras por los pasillos más íntimos de la esfera NBA. La segunda temporada de la aclamada serie televisiva "Starting Five" ya está disponible en la plataforma estadounidense, y los protagonistas son Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, James Harden y Jaylen Brown. Sin saberlo, los productores de Netflix decidieron filmar durante toda la pasada temporada a las dos figuras que llevaron a sus equipos a las Finales de la NBA en Haliburton y Gilgeous-Alexander. La primera temporada se infiltró en la vida personal de Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis y Jayson Tatum.