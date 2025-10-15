La Metropolitan Sky Run encara su segunda edición irrumpiendo en el calendario de Carreras Verticales de España

La segunda edición de la Metropolitan Sky Run está ya a la vuelta de la esquina, y llega por segundo año consecutivo con una gran novedad: formará parte del calendario oficial de Carreras Verticales de España en categoria Open y Bomberos. Así, este sábado 18 de octubre, los más de 300 participantes inscritos, 70 de ellos bomberos, deberán subir nuevamente los 569 escalones del rascacielos Hyatt Regency Barcelona Tower en el menor tiempo posible poniendo a prueba su resistencia y capacidad física. La carrera se suma así a las de Madrid, Marbella, Benidorm y Montserrat.

El recorrido, que empieza en la base del edificio, transcurre a lo largo de las 29 plantas del rascacielos y supera un desnivel positivo de 105 metros hasta llegar a la imponente cúpula del hotel donde los corredores podrán disfrutar de las vistas panorámicas 360 sobre Barcelona y sus alrededores. La carrera, tendrá lugar entre las 9 h. y las 14 h. con salidas escalonadas en función del número de dorsal para evitar tráfico en los tramos de escaleras más estrechos.

Categoría bomberos

En este contexto, la prueba cuenta en esta edición con dos colaboradores institucionales de lujo: Bombers de la Generalitat y la Agrupació Cultural i Esportiva (ACE) del Cos de Bombers de Barcelona. Fundada en 1962, ACE Bombers de Barcelona es una asociación de carácter no lucrativo que tiene como objetivos, entre sus asociados y asociadas, promover todo tipo de actividades culturales, fomentar la práctica del deporte así como promover y apoyar acciones sociales y ayuda humanitaria. Esta colaboración con ambas entidades permitirá dar un empuje a las categorías Bomberos y Open, ya que los puntos conseguidos en la Metropolitan Sky Run se suman a la clasificación global, que incluye ocho pruebas puntuables en territorio nacional.

Además, este año, la Metropolitan Sky Run contará con nuevas categorías de participación. Por un lado habrá la posibilidad de competir por equipos, tanto de socios, como de no socios de Metropolitan, como una categoría exclusiva para bomberos con equipo y Calegorax y otra categoría de subida doble. De este modo, este año, se ha fomentado la participación de grupos y se podrá crear equipos de mínimo tres personas sin un máximo establecido. para la clasificación final, solo se tendrñan en cuenta los tres mejores tiempos de los integrantes del equipo otorgando el trofeo a la primera posición masculina, femenina y mixta. Como curiosidad, este año los participantes han podido elegir su canción más motivadora y la organización la reproducirá en el momento de su salida.