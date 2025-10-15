Messi y Cristiano siguen haciendo historia y suman nuevos récords a su carrera

Hace más de dos años que Messi y Cristiano abandonaron la máxima competición a nivel de clubes, pero si de algo sirven los parones internacionales es para comprobar que los dos fenómenos siguen estando a la altura. No se cansan de jugar, y tampoco de seguir rompiendo marcas. La edad no les frena, sino que en este caso les juega a su favor, ya que aprovechan todos los años dedicados a acumular estadísticas para pulverizar los pocos récords que aún les quedan por batir.

La realidad es que se los reparten entre ellos dos, cada uno a su manera y en sus competiciones favoritas. Messi destaca en los Mundiales, pero Cristiano lo hace en la Champions. El argentino asiste, el portugués define. Son los máximos referentes de sus selecciones y sus clubes, y nadie se acerca a sus números. Solo se motivan entre ellos, como alguna vez han declarado los dos fuera de serie, y sus últimas citas internacionales no han sido excepción.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en 2017. / BEN STANSALL / AFP

El asistente de Argentina

El genio de Rosario ya se convirtió en el máximo goleador de su selección en 2016 tras superar los 54 goles de Gabriel Batistuta, y en Catar también le arrebató el récord de goles en mundiales con 13, cuyo ránking es liderado por Miroslav Klose con 16. En la faceta como asistente de la albiceleste le perseguía Ángel Di María desde lejos, quien se retiró en 2024 de la selección con 28 pases de gol a su nombre, dos más que Maradona. Con su doblete en la goleada por 6-0 ante Puerto Rico de esta madrugada, Messi ha alcanzado la friolera cifra de 60 asistencias, superando al brasileño Neymar Jr y al estadounidense Landon Donovan que compartían la cima con 58.

Lionel Messi realizando un pase contra Puerto Rico / CARMEN MANDATO / Getty Images via AFP

El astro argentino tuvo una semana bastante movida, llegando a abandonar la concentración con la selección para disputar el encuentro de MLS ante el Atlanta United el sábado por la noche en Miami. Aprovechó que los amistosos de la albiceleste también tenían lugar en la ciudad costera del estado de Florida para volver con sus compatriotas a tiempo para el segundo partido del parón, después de haberse perdido el primero. En un espacio de tres días, el ocho veces ganador del Balón de Oro registró dos goles y tres asistencias jugando para dos combinados diferentes.

Los 41 goles de Cristiano

Unas horas antes de que Messi disputase su último partido del año con Argentina, Cristiano engordaba sus cifras con Portugal en el empate a dos contra Hungría. Ambos goles fueron suyos, y de esta manera se convirtió en el máximo anotador en fases de clasificación del Mundial. El primer tanto ya fue suficiente para batir al guatemalteco Carlos Ruiz, sumando tantos goles como tiene años, un total de 40. El segundo gol para la ventaja provisional supuso el cuadragésimo primero en este contexto y el número 143 en total con Portugal. Esta última cifra también le sitúa líder en solitario como máximo anotador de selecciones desde 2021, cuando superó al iraní Ali Daei y sus 108 goles en 148 partidos. Ahora Messi es segundo con 114 dianas en 194 apariciones.

El momento en que Cristiano Ronaldo alcanzó los 40 goles / Associated Press/LaPresse / LAP

Con el billete prácticamente en mano para el de 2026, la leyenda madridista buscará convertirse en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas de un Mundial, aunque su récord de cinco solo podría igualarlo el propio Messi. El argentino es el que más partidos ha disputado en total con 26, llegando a las finales de 2014 y 2022, un escenario que Cristiano no ha visitado y que sueña con protagonizar en el ocaso de su carrera.

La Copa Messi

El futbolista del Inter Miami también ha anunciado que organizará una competición en la que reunirá a las ocho mejores academias del mundo del 9 al 14 de diciembre de 2025, impulsada por su productora 525 Rosario. Las secciones juveniles sub-16 de Inter Miami CF, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea FC disputarán un total de 18 partidos en varias sedes de Miami, entre ellas el Chase Stadium, donde Messi batió su último record con la albiceleste. El formato del torneo consistirá en una fase de grupos incial antes de las eliminatorias hasta la final.