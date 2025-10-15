Manifestantes propalestinos intentan impedir el acceso del Hapoel Jerusalén al Nou Congost

El partido de baloncesto que enfrentará esta tarde al Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalén se complica por momentos. Desde las 8 de la mañana, unas 200 personas convocadas por varios colectivos propalestinos están bloqueando los accesos al Nou Cogost para impedir que los jugadores israelís puedan llegar al pabellón y medirse así al Baxi Manresa en el partido de la tercera jornada de la Eurocopa, que esta previsto que se dispute a puerta cerrada a las 20:45 horas.

Desde la mañana, los manifestantes han cortado el acceso al pabellón desde varios puntos de la ciudad con pancartas y sentadas para tratar de impedir la celebración del encuentro. Sin embargo, horas más tarde, las entidades 'Prou complicitat amb Israel' (Basta de complicidad con Israel), 'Boicot ICL' y la Comunitat Palestina de Catalunya habían programado una concentración a las 16:00 horas (las 14:00 GMT) en el aparcamiento del Nou Congost, bajo el lema 'Paremos el partido; paremos el genocidio' ante una reforzada presencia policial en la capital del Bages.

Como consiguiente, y ante el cordón de seguridad efectuado por Mossos d'Esquadra en las inmediaciones el complejo deportivo manresano desde esta mañana, los manifestantes han optado por dividirse y bloquear los tres accesos al pabellón para impedir así la llegada del autocar del Hapoel, prevista para unas dos horas antes del encuentro. Como respuesta a dicha movilización, las autoridades han determinado que los jugadores israelís deberían acceder al pabellón en furgonetas sin identificar, igual que los locales, para evitar ser identificados.

Actualmente, el encuentro sigue en pie y deberá disputarse según las recomendaciones de la Comisión Antiviolencia en el Deporte, es decir, a puerta cerrada y con un nutrido dispositivo de seguridad en los alrededores del Nou Congost. Desde el club, el pasado domingo ya mostraron su descontento con el partido y achacaron a la organización del torneo la imposibilidad de cancelar el encuentro ante las presumibles sanciones económicas y deportivas a las que se verían obligados a hacer frente en caso de rechazar el partido.

Una situación similar se está desarrollando de forma paralela en València, donde debe tener lugar esta misma tarde el encuentro de Euroliga entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv. Por el momento, un dispositivo de cerca de 500 agentes se ha establecido en las inmediaciones del Roig Arena para impedir disturbios que puedan impedir la celebración del encuentro. El partido se jugará también a puerta cerrada, pero los manifestantes han convocado igualmente una protesta a las 16h.

Bloqueos de carreteras

A tan solo unas horas del inicio del encuentro, la zona de La Farinera es la que concentra un mayor número de manifestantes (unos 150), muchos de ellos con banderas palestinas y que gritan proclamas contra el pueblo israelí tras una gran pancarta que encabeza la concentración con el lema: "Estima el bàsquet; odia el genocidi. Boicot a Israel" (Ama el baloncesto; odia el genocidio. Boicot a Israel).

Anna, una de las portavoces de Boicot ICL, ha explicado el motivo de esta acción de protesta: "Nos juntamos hace meses con aficionados al Bàsquet Manresa para parar este partido, porque no podemos permitir que en nuestra casa se celebre ninguno con un equipo israelí". Según la portavoz, "es importante que no cale el discurso que la política y el deporte no tiene nada que ver, porque están claramente vinculados. Y el deporte es una de las estrategias que tiene Israel para blanquear todos los crímenes de guerra que está cometiendo".

Uno de los posts de Instagram con información sobre el corte. / BOICOT ICL

La manifestante ha insistido en que "no puede ser que el aspecto lúdico pase por encima de los 66.000 muertos que ha sufrido Gaza" y ha asegurado que la concentración se mantendrá el tiempo que haga falta con el objetivo claro de "bloquear el paso del autocar que lleva a los jugadores".

Una manifestación con un amplio apoyo

Según los organizadores de esta acción de protesta, la iniciativa cuenta con el apoyo de las peñas del Bàsquet Manresa, el Moviment popular de Manresa y la mayoría de sindicatos en el marco de la huelga general por Palestina prevista para ese mismo día.

En este sentido, Jordi Garcés, portavoz del grupo de animación Zona Roja, ha recordado que el derecho de protesta es "totalmente legítimo" y ha lamentado que la policía les haya impedido llevarlo a cabo dentro del complejo del Nou Congost. La "lectura positiva", ha subrayado Garcés, es que "el hecho de que el partido se dispute a puerta cerrada", ya supone "una anomalía que demuestra que algo no está bien y es el gran rechazo hacia el genocidio que se está cometiendo en Palestina".

No obstante, el citado portavoz, que ha recordado que en su día pidieron "que todos los equipos de Israel fueran expulsados de las competiciones europeas", ha desmarcado a su grupo del objetivo de la manifestación de impedir la disputa del encuentro. "Nosotros lo único que queremos hacer es protestar por la presencia de un equipo israelí y demostrar al Hapoel Jerusalén que no es bienvenido en Manresa", ha sentenciado.