Louzán, sobre el Villarreal-Barça en Miami: "Es un premio para los aficionados"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo este miércoles, sobre el partido de LaLiga entre el Villarreal y el FC Barcelona que se disputará en Miami (Estados Unidos) el próximo 20 de diciembre, que "es un premio para los aficionados" y que es "bueno para el fútbol".

"Es un premio a esos aficionados que están detrás de la pantalla, también en Asia o América, que están pagando una cantidad por ver todos los partidos de LaLiga española, es un gesto para ellos", añadió Louzán este miércoles en el evento World Football Summit (WFS) 2025, celebrado en Madrid, informa Efe.

"Es bueno para el fútbol y le da una promoción a la liga española en el mundo, lo va a hacer también Italia con la Serie A en Australia. Que lo haga la mejor liga en el mundo es una buena intención", apuntó.

Elogios a De la Fuente

Acerca de la selección española, que venció este martes por 4-0 a Bulgaria, señaló que "España está contenta con cómo está funcionando esa selección, con el gran maestro y persona que es Luis de la Fuente, que sabe conciliar y sacar el máximo a cada uno de los jugadores". "Espero también la pronta recuperación de los tocados", añadió.

Sobre la expansión y mejora de la imagen de España y su fútbol, explicó: "Las selecciones son nuestro buque insignia, pero otras competiciones nos están dando otra dimensión, como la Supercopa de Arabia, o la Supercopa femenina".

Louzán añadió que la Supercopa de España dejó "51 millones de ingresos" para el fútbol español y 26 millones para el fútbol no profesional y que están buscando mejorar "la alianza con Arabia Saudí".