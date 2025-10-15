De Jong apunta a una década en el Barça: "Se ha exagerado lo que gano y eso ha afectado a cómo me ha visto la gente"

Frenkie de Jong pudo haber fichado por el PSG o el Manchester City en verano de 2019. Ambos clubs estuvieron muy cerca de incorporar al centrocampista más prometedor y exuberante que ofrecía entonces el mercado europeo. Llegó a visitar las respectivas instalaciones.

Josep Maria Bartomeu se sintió impelido a contratarle y tomó un avión hacia Amsterdam, acompañado a bordo de toda la dirección técnica y corporativa, en cuanto recibió noticias de que se le podía escapar el jugador después de sostenidas negociaciones. "Si no cerramos esto, me machacan", llegó a comentar a sus acompañantes el presidente azulgrana, con la fallida incorporación de Griezmann y la marcha inopinada de Neymar sobrevolando la cabeza de todos.

Frenkie de Jong atiende a la prensa después de firmar su renovación con el Barça hasta el 2029. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el encuentro de dos horas en un hotel de la capital holandesa con De Jong, su agente, Ali Dursun, y su padre, gran fan de Johan Cruyff, le convencieron de que el estilo de juego del Barça le encajaba a la perfección y que, encima, disponía de la posibilidad histórica de jugar al lado de Leo Messi.

Días después, en un segundo viaje a Amsterdam, en las instalaciones del Ajax, se firmaron los documentos que sellaban un fichaje entonces sumamente ilusionante y de un consenso total en el barcelonismo. Eran 75 millones más 11 en variables. En aquellas oficinas holandesas todas las partes brindaron con cava.

Padre de familia

Siete años más tarde, De Jong ha firmado este miércoles una renovación por tres temporadas, hasta 2029. Hoy el presidente es otro, su agente, desde hace poco, también, y él se ha convertido en Barcelona en padre de familia, con dos criaturas que le acompañaron en el acto protocolario.

De cumplir el nuevo contrato alcanzaría una década en las filas azulgranas, por lo que apunta a convertirse en el holandés con más partidos con la camiseta azulgrana de la historia. Ahora solo le supera Cocu.

Ahora bien, aquel consenso general que había en 2019 se ha tornado en discrepancia. Todos los técnicos le han alineado sin dudar y siempre aparece su nombre cuando se le pide a un recién llegado en el vestuario un jugador que le deslumbre en los entrenamientos. Pero socialmente la contestación ha sido constante. Hay trincheras.

Frankie de Jong posa con la camiseta de su renovación con el Barça. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hasta la llegada de Hansi Flick, parecía que ningún entrenador hubiera sabido exprimir las virtudes de De Jong. Las lesiones tampoco le han ayudado. Pero en el último curso, como pivote al lado de Pedri, sus prestaciones se han elevado. Uno y otro, bien cerquita, juntos ofrecen seguridad con el balón en los pies en la zona caliente del campo.

Los detractores le censuran algunos arabescos de más, o que no imprime ritmo al juego, y entre muchos opinadores ha prendido la sensación de que su rendimiento no ha estado a la altura de su calidad innegable. Ya se sabe que el fútbol se mira con ojos diversos.

Tras estampar la firma, De Jong echó la culpa de la prensa de su falta de popularidad, por haber divulgado cifras erróneas de su salario. Lo dijo con una amplia y constante sonrisa. "No te voy a contar lo que voy a cobrar, pero es que siempre se ha hablado mucho de lo que gano y ya he dicho que se han exagerado las cifras, que nunca han salido las verdaderas. Eso ha afectado a cómo me ha visto la gente. La culpa es vuestra", espetó con un tono suave que contrastaba con la rotundidad de la denuncia.

Aumento de cláusula

De Jong, cuya cláusula de rescisión pasará de 400 a 500 millones de euros, concluirá su contrato a los 31 años. Su sueldo figurará en un segundo escalafón, solo por detrás de Lamine Yamal y Robert Lewandowski. "Siempre he querido estar en el Barça, ya de niño, y ahora que estoy, quiero seguir lo máximo posible. Yo me encuentro muy bien en el club, en la ciudad, con los compañeros, con la junta directiva, quiero estar mucho más y mi familia también", dijo después de abrazarse a Joan Laporta y a parte de una directiva que hace apenas tres años lo quería fuera a toda costa. Para ahorrarse su salario, sobre todo.

La campaña interna fue hostil y orquestada. Llegó a recibir pitidos al saltar al campo. Pero eran otros tiempos y seguro que todos juntos brindarán hoy con cava, como en 2019.