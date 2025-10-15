Baloncesto
El intento fallido de llegar al Nou Congost para impedir el Manresa - Hapoel Jerusalén
Un grupo de manifestantes quiso esquivar el cordón policial de los manifestantes propalestinos
Ariadna Gombau / Pau Brunet
Atravesando campos y las vías del tren después de una larga caminata. Así fue el intento fallido de un centenar de manifestantes pro-Palestina que este miércoles querían esquivar el cordón policial y llegar al pabellón del Nou Congost para boicotear el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalén de Eurocup.
La escapada comenzó en el Passeig del Riu, donde se concentró buena parte de los manifestantes ya desde primera hora de la tarde. Allí, ante la Farinera, hacia las 18.30 horas, un grupo de un centenar de personas vestidas prácticamente todas de negro y con capuchas comenzó a andar en dirección contraria al pabellón.
Enseguida se hizo evidente que buscaban una forma alternativa para llegar hasta el Nou Congost, puesto que la carretera de Sant Joan estaba blindada por los Mossos d'Esquadra. Y lo mismo pasaba al otro lado del recinto, con los accesos desde la nueva avenida de l'Esport y la avenida Pirelli, también bloqueados. De hecho, por este punto, tanto los jugadores del Baxi Manresa como los del Hapoel de Jerusalén consiguieron llegar -unos en furgoneta y los otros repartidos en tres autobuses- custodiados y sin trabas hasta el pabellón. El partido se iba a disputar a puerta cerrada.
Después de la caminata y de bajar campo a través desde la Bellavista hasta el Congost, los manifestantes se encontraron con el desnivel de las vías de la línea RL4 de Cercanías, que también tuvieron que esquivar, y, detrás de éste, un inesperado cordón policial que los obligó a desistir y rehacer el camino hacia atrás.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuel Orantes: “Cuando me dijeron que gané más partidos en tierra que Nadal no me lo creí”
- El Barça concedió a Limak la obra del Camp Nou pese a que un informe técnico le otorgaba la peor puntuación
- Marc Márquez pasa por el quirófano y se complica (mucho) su reaparición
- ¿Y si fuese Lamine quien propiciase la caída de Laporta?
- La UEFA cambia el modelo televisivo de la Champions para ganar más dinero
- ¿En serio ningún barcelonista va a pedir que dimitan y convoquen elecciones?
- La oposición se siente engañada con las obras del Espai Barça
- España se queda a un paso del Mundial