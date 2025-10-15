El FC Barcelona, ante la falta de demanda, abre los pases de temporada a abonados que no acompañaron a Montjuïc

El FC Barcelona abrió el pasado jueves la opción preferencial de adquirir un pase de temporada a aquellos socios abonados que acompañaron al equipo en su exilio de Montjuïc. Pusieron en venta solo 24.800 asientos de los 44.000 que cabrán en el Spotify Camp Nou cuando finalmente se reabra en primera fase o los casi 50.000 que entran en el estadi Lluis Companys.

Los socios más fieles no han cubierto toda la oferta. Según ha informado la entidad azulgrana, solo se han adquirido 21.186 pases, por lo que quedan 3.614, que ahora abre a aquellos socios que han hibernado de su barcelonismo presencial estas dos últimas temporadas. Existen dos zonas disponibles, córner primera gradería, a 500 euros, córner segunda gradería, a 540 euros.

Asistencia de espectadores al partido de la fase de clasificación de la liga de campeones entre el FC Barcelona y el PSG en el estadio Lluís Companys de Montjuïc. / JORDI COTRINA / EPC

Estos pases darán derecho a acudir a los partidos que queden en Montjuïc y luego al Camp Nou durante toda la temporada, a contar a partir del encuentro contra el Elche correspondiente a la jornada 11, el próximo 2 de noviembre. La zona elegida vale para toda la temporada.

Informa el club que si la demanda supera la disponibilidad de localidades se realizará un sorteo ante notario el 21 de octubre.

Los socios que quieran ir a los partidos tendrán que confirmar este deseo hasta seis días antes a través de la app de los socios o de la web del club.