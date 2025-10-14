La Women's Soccer School, el único club exclusivamente femenino de Barcelona, y el otro fútbol

En Barcelona, nadie como ellas. La Women's Soccer School Barcelona es el único club de la capital catalana exclusivo para niñas. Se ha creado para que todas tengan un sitio donde sentirse cómodas, cuidadas y se las tenga en cuenta como nunca se ha hecho.

"La Women's nace en 2017 porque no había ningún proyecto en Barcelona pensado en femenino para el fútbol femenino. Yo había pasado por diferentes estructuras, proyectos masculinos, academias, estructuras mixtas, incluso alguna totalmente femenina, y ninguna me acababa de convencer en cuanto a su finalidad. A partir de ahí decidimos, junto con un grupo de trabajo, empezar a buscar campos. Es verdad que no había, pero al final conseguimos un pequeño espacio y montamos la Women's Soccer School Barcelona", recuerda Soraya Chaoui, presidenta de la entidad. "Cuando empezamos, no llegábamos a 50 jugadoras. Ahora estamos en 304 futbolistas, teniendo en cuenta que es un número bastante abierto porque durante el año, en uno de nuestros programas, siempre se incrementa el volumen e incluso se dobla de septiembre a febrero", relata la fundadora.

Entrenamiento de los equipos del Women’s Soccer School, el único club de fútbol formado íntegramente por mujeres en Barcelona. / Zowy Voeten

Dentro de la Women's existen dos programas: academia y competición. Son equipos integrados por chicas de 8 a 19 años, y ahora hay un total de 25 equipos. La cuota está en 600 euros anuales por futbolista. "Rondamos los 220.000 euros de presupuesto anual. Incluye la instalación deportiva que en Barcelona, a excepción de prácticamente todo el área metropolitana y toda la provincia, se pagan alquileres bastante altos. Ahora mismo estaremos entre 30.000 y 35.000 euros anuales", cuenta Chaoui. Pese a ese desembolso, no pueden contar con un campo completo para que las más de 300 jugadoras puedan entrenar. "La realidad es que no se puede contar como campos en sí, sino como trozos de campos. De hecho, el mayor número de horas de entrenamiento lo realicemos en uno de rugby", explica.

"No nacimos para ser un club de fútbol normal, corriente o común, que es súper respetable. Al final, el pretexto de venir a entrenar y traerlas aquí es el fútbol, pero con el objetivo de hacer muchas más cosas". Para ello, la estructura del club es clave. En la Women's trabajamos en torno a 48 personas, de las cuales el 70% son mujeres. Dentro de los estatutos del proyecto está estipulado que mínimo tiene que haber un porcentaje de mujeres, ya no solamente en la junta, sino en los staffs técnicos, en los entrenamientos, en las áreas de desarrollo", comenta.

Marcas como Nike han apoyado el proyecto y han contribuido desde el primer momento para que este se consolidara. "Nos da un valor incalculable, porque va más allá de lo material. No solamente nos ayuda, evidentemente, a nivel del material deportivo, incluso porque hay situaciones en que niñas que no se pueden permitir comprar toda la equipación o las botas. Nos ayuda a poder desarrollar el proyecto en otras funciones que no es el juego en sí, como puede ser acercar a referentes del mundo del fútbol, generar esa sinergia entre niñas y sus ídolos, y no verlas tan lejos. Poder disfrutar de experiencias como ir al Camp Nou en su momento, o ir al Johan a ver un partido de Champions", cuenta Chaoui.

Que la entidad siga aún en la capital catalana no ha sido fácil. "La Women's Soccer School Barcelona se llama Barcelona y seguirá llamándose Barcelona porque queremos estar en una de las ciudades europeas más importantes a nivel deportivo. Ha sido una ciudad olímpica, a nivel infraestructuras tiene muchísimos espacios que han estado dedicados al mundo del deporte. Y la verdad es que en muchos momentos nos hemos sentido forzadas a salir de esta ciudad por pretextos o excusas que no compartimos. A nivel institucional no se cree lo suficiente en el deporte femenino y, a día de hoy, nuestra relación con la administración pública te diría que no es que sea mala, es que no existe, no tenemos ningún tipo de contacto", confiesa la presidenta. "No solo no se ha querido impulsar, sino que es que yo creo que tienen un desconocimiento total. No conocemos, digamos, a las áreas políticas a las que deberíamos de poder llegar, como puede ser deportes, como puede ser feminismo, como puede ser educación y desarrollo", sentencia.