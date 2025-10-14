Marc Ciria obtiene 3.316 firmas para frenar la venta de BLM

Marc Ciria, cabeza visible de la plataforma 'Aturem la venda del Barça', ha reunido 3.316 firmas para que el club introduzca en la Asamblea de Compromisarios del próximo domingo la posibilidad de revocar la autorización de vender hasta el 49% de 'Barça Licensing & Merchandising' (BLM). Es la empresa que gestiona las tiendas, la venta 'online' y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad.

Los socios aprobaron en la asamblea de 2022 que la junta directiva que preside Joan Laporta pudiera vender hasta un 49% de BLM si lo consideraba necesario. Sin embargo, el grupo que encabeza Ciria opina que se trata de un "activo estratégico" para la supervivencia del club catalán que debe ser blindado.

Misterio sobre el censo

Los estatutos del Barcelona autorizan a incluir un punto del orden del día por iniciativa popular, siempre y cuando cuente con el apoyo del 3% de su masa social pasiva (socios con una antigüedad mayor de cinco años).

Marc Ciria, en su oficina de la avinguda Diagonal. / MANU MITRU / EPC

Sin embargo, Ciria todavía no sabe si habrán alcanzado ese 3%, porque el club no tiene actualizado el censo. Espera una respuesta del club para saber si su propuesta sigue adelante y la venta de BLM vuelve a debatirse en la asamblea: "Nos han dicho que será una tarde movidita y que nos podrían decir algo en las próximas 24 horas".

De esas 3.316 firmas solo 2.716 son manuscritas y las otras 600 son digitales, una modalidad de adhesión que no contemplan específicamente los Estatutos del Barça pese a que la asamblea de compromisarios de celebrará y se votará, un año mas, de forma telemática.

"En cualquier caso, esas 3.316 firmas son una señal inequívoca de que el club debe incluir la venta de BLM en el orden del día. Somos un club democrático y transparente, y es responsabilidad de la junta promover la participación de su masa social", afirmó el financiero en rueda de prensa.

Ciria confía en que, finalmente, en la asamblea de este domingo pueda debatirse el modelo de propiedad de BLM, que en el próximo ejercicio podría llegar a facturar unos 200 millones de euros, según reconoce el órgano de gobierno del Barça, que insiste en que, a día de hoy, no tiene ninguna intención de vender parte alguna de su filial.

Por este motivo, el líder de 'Aturem la venda del Barça' ha invitado a la junta directiva de Laporta no solo a incluir el asunto en el orden del día, sino a votar a favor de la revocación de esa autorización para deshacerse, si llegara al caso, de hasta el 49% del accionariado.

"Una acción valiente"

Ciria se ha mostrado emocionado por el apoyo de los socios, que han firmado su propuesta "porque no quieren más palancas ni la venta a trozos de un patrimonio de 125 años de historia para tapar una gestión absolutamente errática" que podría dejar el Barça en manos de "un fondo de inversión de Arabia o Catar".

"Hemos llevado a cabo una acción valiente. Tan valiente que es la primera y la única acción que se ha hecho en todo el mandato. Y a mi equipo ya le dije que era una acción con muchos riesgos y que íbamos a estar solos", respondió Ciria cuando se le preguntó por qué no ha contado con el apoyo de la oposición para llevarla a cabo.