Fútbol
Lopetegui mete a Qatar en el Mundial
La selección qatarí que entrena el técnico español logra el pase tras vencer a Emiratos Árabes (2-1)
Efe
La selección de Qatar, que dirige el español Julen Lopetegui, logró este martes la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras imponerse 2-1 a Emiratos Árabes Unidos.
Qatar, que disputará su segunda fase final consecutiva de una Copa del Mundo, es la séptima selección de la Federación Asiática de Fútbol (AFC), tras Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia, que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.
La AFC otorga 8 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.
Sudamérica
La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Qatar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.
Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.
Oceanía
Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.
África
África concede nueve plazas directas de las que ya están adjudicadas siete: Maruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. También otorga un pase para la repesca.
Concacaf
La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) también se encuentra en plenas eliminatorias, pero, a diferencia de Europa, tiene a los tres anfitriones ya clasificados de oficio, Canadá, Estados Unidos y México.
Otros tres equipos obtendrán plaza directa y dos más irán a la repesca.
Además de las anfitrionas, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:
. Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.
. CAF (Confederación Africana de Fútbol): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.
. AFC (Federación Asiática de Fútbol): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia y Catar.
. OFC (Federación Oceánica de Fútbol): Nueva Zelanda.
