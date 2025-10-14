Laia Aleixandri: "Siempre he sido una persona bastante líder. Me gustaría no perderlo"

Volver a casa como meta. Vestir de nuevo los colores del Barça era por lo que Laia Aleixandri (Santa Coloma de Gramenet, 2000) trabajaba desde que se marchó de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en 2017. Ahora, siete años después, ha regresado tras pasar por Inglaterra, donde triunfó en el Manchester City. Feliz, por estar en casa y volver a vivir el día a día con los suyos, ahora bien cerca.

Ha vuelto al club de su vida.

La verdad es que empecé con muchísima ilusión, muchísima ambición. Y me gusta porque también se ve reflejado en que estoy cómoda en mi día a día. Me han acogido superbien. Ha sido un poco extraño volver a casa y ver a una Laia que ha crecido tanto, pero que al mismo tiempo sigue teniendo la misma ilusión de vestir esta camiseta. Es un choque de realidad. Hasta que no he estado aquí, hasta que no lo he vivido y comenzado en la rueda del Barça, no era algo real. Pero sí, es real. Y estoy muy feliz,

¿Es muy diferente su vida antes del Barça y la de ahora?

Diferente lo es, porque al principio estaba fuera de casa. Sí que es verdad que allá donde he ido me han tratado muy bien, he sentido siempre que ha sido mi casa. Pero, realmente, casa es cuando he vuelto a Barcelona, al Barça. Imagínese, mis padres son los más felices, mi hermana no se lo cree, somos inseparables. Los amigos de toda mi vida y la dinámica que se lleva aquí en este equipo... Todo suma. Pero sí, la vida es diferente ahora.

¿La relación con su familia es más estrecha ahora que ha vuelto?

Siempre he sido una chica bastante familiar, pero es verdad que ahora se hace todo más fácil. Los tengo a 30 minutos, es nada. Mi hermana estudia en Barcelona, entrena y juega a básquet bastante cerca de mi casa. En cualquier momento los tienes aquí y haces planes. Es brutal.

¿Es la mejor parte de volver?

En la vida personal, 100%. Sí, es un regalo. Al final estar tantos años fuera, no poder disfrutarlos tanto en el día a día, hace que ahora esto sea un regalo.

Laia Aleixandri durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

Estando fuera se ha perdido muchas cosas.

Sí, siempre. De hecho, el otro día fue el aniversario de mi madre y se nos hacía raro y todo. Pudimos ir a merendar, iremos a comer, podemos celebrar. Es cierto que tenemos un calendario bastante apretado, pero encuentras siempre un rato. Es brutal.

Cuando ha estado fuera, lo ha sentido como casa. Sin ir más lejos, el pasado domingo le marcó al Atlético, por quien siempre ha profesado mucho cariño.

El Barça es un sentimiento de pertenencia desde pequeña, de amor puro. Pero es verdad que después, si tomas otro camino, yo me encontré con un Atlético de Madrid que me acogió con los brazos abiertos. Me hizo crecer como jugadora, como persona. Me fui muy joven y de su mano crecí mucho personal y futbolísticamente. Es algo que nunca olvidaré y ha sido clave en mi crecimiento. Es un amor diferente, pero es un amor también bastante real por cómo me trataron y todo lo que viví allí.

Al final es como esta barrera del sentimiento contra la profesionalidad, ¿no?

Sí, total. En mi etapa personal y profesional siempre les guardaré un espacio en mi corazón. El crecimiento es diferente del que tuve en Manchester y el que tuve aquí en la etapa de formación, pero es un crecimiento que me ha quedado muy marcado.

Laia Aleixandri durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

Ha querido volver al Barça durante mucho tiempo, ¿está siendo como se imaginaba?

En cuanto a la vida personal ya me imaginaba que lo disfrutaría mucho, pero en el ámbito profesional es realmente como me esperaba. También conozco a muchas jugadoras de la selección, sé de la exigencia que tienen, también he ido siguiendo siempre al Barça, sabía de sus resultados... Y me encanta.

Exigencia es una de las palabras que siempre usan para describir la dinámica de este equipo.

Es algo de lo que nos contagiamos mucho unas a otras, y que hace que pongamos nuestra mejor versión. Es muy importante porque después se ve reflejado en la competición. Si no tuviéramos este día a día, quizás después sería más difícil reflejarlo con los resultados.

¿Cómo ha sido el encaje en el vestuario?

Muy bien, al final es lo que le digo, de la selección conozco a bastantes. Ona Batlle es una de las mejores personas dentro del fútbol y también fuera. Se ha hecho mucho más fácil. La verdad es que todas son increíbles. Con algunas tengo más afinidad que con otras porque estamos comenzando.

A nivel futbolístico, ¿cómo se ve? ¿Está sintiendo la confianza de Pere Romeu?

Llevamos casi dos meses, pero me siento muy bien. Creo que Pere es un entrenador al que le gusta mucho hablar a nivel táctico, darme información. Me hace entrar mucho más en la dinámica del equipo. Jugar un fútbol que, aunque lo tengo bastante asumido, es muy diferente a lo que he hecho en los últimos siete u ocho años. Me está utilizando tanto en el puesto de central derecha como de central izquierda. Sé que puedo entrar en cualquiera de las dos posiciones.

Laia Aleixandri, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

Mapi León e Irene Paredes son las titulares en los últimos años. ¿Cómo de complicado es colarse allí?

Son jugadoras que conozco desde hace mucho. Ahora soy una Laia diferente desde cuando las conocí. Competía con ellas en la selección cuando yo tenía 19 años. Somos tres perfiles muy diferentes y me gusta la dinámica en la que estamos.

¿Cómo gestiona esa competencia?

Es muy sana. Me gusta mucho escuchar y observar, pero también tener en cuenta mi carácter, personalidad y cómo soy yo como jugadora. Es una de las cosas que me distingue en esa mezcla de escuchar, ver, y seguir aprendiendo. Nunca hay que dejar de hacerlo. Y la personalidad y el carácter de decir que somos jugadoras distintas y cada una tiene sus características.

¿Cómo está viviendo esta adaptación?

A nivel ofensivo, me encanta. En el Barça hay mucho dinamismo, atacamos mucho y me siento muy cómoda. Desde atrás tenemos que ser muy precisas, filtramos muchos pases. En defensa, es verdad que tenemos una exigencia distinta a lo que yo vengo experimentando. En Inglaterra era mucho más un correcalles, aquí hay que estar atenta todo el partido porque las tres o cuatro veces que te atacan has de estar concentrada.

¿Cómo ha cambiado la Laia que se fue de aquí hace tantos años y la que ha vuelto ahora?

Porque me sigo llamando Laia, que si no... [ríe]. He experimentado tantas cosas, he crecido tanto... A nivel personal, pero sobre todo profesional. En el Atlético llegué a ser capitana, en el City también. Experiencias de jugar en el Atlético de Madrid, ganar títulos, ir a la Premier... Mucho.

"Siempre he sido una de las jugadoras que, como comencé tan joven en el fútbol profesional, me gusta dar la mano a las jóvenes, ayudarlas en todo lo que pueda y que se sientan acompañadas"

Ha vivido en las dos grandes ligas, el Barça y la inglesa. ¿Cuáles son las diferencias?

Lo hablo mucho con mis compañeras: no es ni mejor ni peor, es diferente. Allá son equipos muy físicos, que les encanta llegar a portería muy rápido, no trabajan tanto tácticamente. Aquí hay mucha más calidad, los equipos te plantean cosas muy diferentes. Es distinto, me gustan mucho las dos, la verdad, pero por como puedo explotar yo como jugadora me quedaría con el Barça.

En el Atlético fue capitana. ¿Aquí se ve siéndolo en algún momento?

Ostras, no sé. No he pensado en eso, la verdad. A ver, a quién no le gustaría, pero creo que estamos en un equipo donde hay jugadoras con diferentes liderazgos, y eso es lo mejor que puede haber en un equipo. Ya tengas el brazalete o no, creo que eso es superbueno. Una puede aportar la voz en el campo, otra la experiencia, la inteligencia... Hay muchos tipos. Yo siempre he sido una persona bastante líder dentro de un grupo y me gustaría no perderlo, seguir siendo la misma Laia y ayudar en lo posible. Ahora, verme con un brazalete o no, ni me lo había planteado.

Se ha implicado mucho con las jóvenes, eso también es una forma de liderazgo y de arropar a las nuevas generaciones.

Me he acercado mucho a ellas porque me nace. Es como si viera un poco la 'mini Laia' reflejada. Ellas tienen la oportunidad de estar aquí, de estar en dinámica en el primer equipo, de tener unas condiciones brutales. Yo siempre he sido una de las jugadoras que, como comencé tan joven en el fútbol profesional, me gusta darles la mano, ayudarlas en todo lo que pueda. Y que se sientan acompañadas.