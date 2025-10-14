Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frenkie de Jong renovará este miércoles su contrato con el Barcelona

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputaron en el estadio olímpico Lluis Companys. EFE/Siu Wu. (Barcelona)

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputaron en el estadio olímpico Lluis Companys. EFE/Siu Wu.

El Periódico

Barcelona
Frenkie de Jong, de 28 años, renovará su compromiso con el FC Barcelona este miércoles, según ha comunicado la entidad azulgrana.

De Jong, cuyo compromiso finalizaba el próximo 30 de junio, firmará, según diferentes informaciones periodísticas, para las tres próximas temporadas, hasta junio de 2029. La cláusula de rescisión quedará fijada en 500 millones de euros, 100 más que la actual.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong / Europa Press/Contacto/Peter Van Gogh

El neerlandés se ha convertido con Hansi Flick en un fijo junto con Pedri en el doble pivote y un jugador fundamental para los esquemas del alemán.

Y eso que el exjugador de Ajax vivió continuos problemas con las lesiones, en concreto en el tobillo derecho y durante la temporada 2023-24. Según datos de 'Transfermarkt', el neerlandés estuvo de baja un total de 261 días (46 partidos).

