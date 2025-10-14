El Barça rechaza las firmas de Marc Ciria y la asamblea no votará por la revocación de la venta parcial de BLM

Tan solo unas horas necesitó el Fútbol Club Barcelona. Tiempo suficiente para negar al grupo liderado por el financiero Marc Ciria que la asamblea de compromisarios, a celebrar el próximo domingo, vote la revocación de la autorización por la que la junta directiva azulgrana puede vender hasta un 49% de la sociedad Barça Licensing & Merchandising, SL (BLM). Es decir, la lucrativa línea de merchandising convertida en la gallina de huevos de oro extradeportiva.

Necesitaba Ciria, socio del Barcelona y con inquietudes electorales, reunir 2.888 firmas según los datos del censo revelados en la noche de este mismo martes por el club azulgrana (es decir, el 3% de los 96.251 socios con derecho a sufragio pasivo). El financiero afirmó haber entregado en la Oficina d’Atenció al Barcelonista 3.316 firmas (el Barça rebajó la cifra a 3.205), y admitió también que 600 de esas adhesiones eran digitales, algo no contemplado por los estatutos de la entidad.

Revisión

Sin embargo, el Barcelona, tras la revisión hecha, hizo el siguiente cómputo y dividió en dos anexos: "fotocopias de un formulario de apoyo con datos y firmas de 2.605 personas, sin indicar en número de DNI ni adjuntándose copia" y "una impresión de hojas de Excel con un listado de nombres y datos de 600 personas, tres de ellas repetidas, sin referencia a ninguna propuesta ni firma". Estos últimos apoyos fueron invalidados por el club, que acabó validando apenas 1.867 firmas.

El Barça tumbó 452 rúbricas por no cumplir con el requisito de cinco años de antigüedad de socio, 25 por no tener la edad mínima para votar, 139 por no ser socio o elegible, 121 por duplicidad y un último apoyo porque no incluía la firma.

Una vez cercenada esa vía, el Barcelona aprovechó su comunicado para negar que tenga intención alguna de vender "ninguna parte" de su filial BLM.