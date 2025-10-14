El Barça oficializa su acuerdo con Ed Sheeran para la camiseta del clásico: horarios de venta

Ed Sheeran será el primer artista pop masculino en colaborar con el Barça para su exclusiva camiseta del Clásico, encuentro a disputar el próximo 26 de octubre a las 16.15h. El cantante britanicó será el séptimo artista en hacerlo fruto del patrocinio de Spotify, uniéndose a Drake, Travis Scott, Rosalía, Karol G, The Rolling Stones y Coldplay. El logotipo que aparecerá en la camiseta será el de su último álbum "Play", y se pondrá en preventa de forma exclusiva hoy mismo a las 22 horas. El Barça femenino también vestirá la exclusiva camiseta ante el Granada el 19 de octubre.

Ed Sheeran posando con la camiseta que incluye su logo / FCB

Preventa exclusiva

La camiseta se podrá conseguir en las Barça Stores, en la plataforma de e-commerce del Club y en la tienda Nike del Passeig de Gràcia de Barcelona durante una ventana de preventa entre las 22.00h h. de la noche del día 14 y las 10 de la mañana del día siguiente. El club ha puesto a disposición 1899 unidades, con un guiño a su año de fundación, en calidad Match, y también otras 22 con la firma de los jugadores y jugadoras titulares de los dos partidos. Pero las más exclusivas serán las que lleven la firma del proprio artista, un total de 11, de las cuales aún se desconoce el precio.

Además de la equipación de partido, el Barça también ha lanzado una colección de otras prendas de ropa lifestyle en ocasión de la colaboración: dos camisetas, una sudadera y una bufanda inspiradas en el imaginario visual del álbum "Play". En el vídeo promocional aparecen las diferentes estrellas de las dos secciones del club culé junto a Ed Sheeran, y se aprecian los detalles de los artículos.

El cantante más futbolista

El carismático pelirrojo se ha declarado aficionado del Barça en sus recientes declaraciones, pero su corazón reside en Suffolk, lugar en que creció y hogar del Ipswich Town, equipo de la Championship inglesa del que Ed Sheeran compró un 1,4% de sus acciones en 2024. La colaboración entre club y artista va más allá de este porcentaje, y es que el Ipswich vistió el logo del tour de Ed Sheeran en su camiseta entre 2021 y 2025, coincidiendo con su histórico regresoa la Premier League en 2024-25 después de 22 años.

Ed Sheeran en la Eurocopa de 2024 con la camiseta de Inglaterra / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

"Soy un gran aficionado al fútbol y al Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida" dijo Ed Sheeran sobre la colaboración. Robert Lewandowski además ha confirmado que los jugadores del Barça suelen escuchar sus canciones en el vestuario y que el artista forma parte de su playlist.