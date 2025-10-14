Alan Pace impulsa al Espanyol: "Mis sueños son grandes, el mundo nos tiene que conocer"

El gran momento que todos los pericos esperaban se produjo este martes 14 de octubre de 2026 con la puesta de largo de Alan Pace como nuevo dueño y presidente del Espanyol. En medio de una tremenda expectación, el jefe de Velocity Sports Partners (VSP), el brazo inversor de ALK Capital que pilotará a partir de ahora el club perico, presentó su ambicioso proyecto en el Auditorio del RCDE Stadium, el mismo emplazamiento en el que Chen Yansheng se estrenó como máximo mandatario blanquiazul el 21 de enero de 2016. "Venimos a honrar el club, a fortalecerlo y a ayudarlo a crecer. Para respetar el pasado, apoyar el presente y construir un futuro digno", proclamó Pace en un discurso inicial que abrió con unas palabras en catalán.

Ha pasado casi una década desde aquella jornada en la que el dirigente chino, acompañado del expresidente Daniel Sánchez Llibre, expuso sus líneas maestras. Para el recuerdo quedó su frase en la que proclamaba que veía al Espanyol en la Champions en un plazo de tres años. Jamás llegó ese momento. Sí alcanzó la Europa League el bloque catalán en 2019, pero también sufrió dos descensos y varios episodios de convulsión que pusieron en jaque el futuro de una entidad que ahora vive nuevamente en un contexto de esperanza e ilusión.

"No solo vale el dinero"

"He hablado con Chen, no creo que dijera eso de ir a la Champions en tres años tan claro. Era un deseo de llegar lo más alto posible. Poner una fecha es horrible, sus intenciones eran las mismas que las nuestras, hacer lo máximo para ganar. La meta es jugar y ganar. La mentalidad ganadora y ambiciosa debe perdurar más allá de mi mandato", apuntó Pace en un acto que contó con la presencia de expresidentes como Sánchez Llibre y Joan Collet, así como figuras míticas del españolismo como Rafa Marañón o Nkono.

Alan Pace departe con personalidades del mundo perico, este martes. / Jordi Cotrina

El dirigente expuso sus intenciones, no centradas solo en el ámbito futbolístico. "Para crecer no solo vale el dinero, también es conocimiento, hay diferentes maneras. Crecer es también la mentalidad. Mis sueños son grandes, nos gustaría tener más de lo que podemos gastar. Tenemos que mostrar que somos un club importante de Barcelona", reflexionó el nuevo dueño perico, que fue profundizó en el argumento citando al rival azulgrana. "El Barça ha crecido sobre todo por las personas de fuera. Queremos que turistas que vienen a Barcelona puedan visitarnos, darnos a conocer al mundo, que se hagan pericos y pericas. No solo se crece por ganar, por la forma de jugar, hay muchas formas de introducir ese club en el mundo".

Mao Ye, CEO; Dávila, consejero

Pace también estuvo acompañado por Mao Ye, que seguirá como CEO, y Antonio Dávila, nuevo consejero. Bradley Spiby será también una figura clave en la estrategia del conjunto perico. "Yo estaré mucho por aquí pero no dirigiré los departamentos en el día a día", aclaró Pace, emocionado al recordar sus primeros pasos en Barcelona en los 90. "Esto es un sueño, estoy muy feliz de estar en un proyecto así. Ya lo fue hace 30 años, cuando vinimos mi esposa y yo a Barcelona a vivir. Espero que todo vaya bien. Mis amigos aquí fueron como una familia. El amor que tiene la gente aquí es muy diferente al de otras partes del mundo, debe ser la cultura latina", explicó el nuevo dueño, que también espera potenciar el fútbol femenino. "Tengo tres hijas, es algo que valoraremos".

El empresario norteamericano, de 57 años, ha liderado la compra del Espanyol por 130 millones con un primer pago de 65 que ya se hizo efectivo la semana pasada. Chen invirtió 225 millones durante su mandato y Rastar Group cuenta con un 16,45% de las acciones del nuevo grupo que apuesta por un modelo multiclub. Las mejoras en academias, infraestructuras y un compromiso transparente con la afición son otras de las bases del proyecto de VSP.

"Esto no es solo una transacción comercial, es mucho más, el fútbol es una fuerza poderosa que conecta hijos, padres, abuelos, comunidades y culturas. Pocos clubs representan mejor eso que el Espanyol. Es el espíritu único de los pericos", comentó Pace. En 2022 pensó por primera vez en adquirir el club blanquiazul. Ahora es el dueño y presidente. "Hace tres años era un sueño, ahora estamos viviendo el sueño", concluyó.