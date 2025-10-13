Respira el Barça: Ewa Pajor solo estará 4 semanas de baja

Llegaron las mejores noticias que el Barça podía recibir. Ewa Pajor solo tiene una "lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas" según confirma el comunicado médico del club. Lo que parecía que iba a ser una lesión de larga duración (todo apuntaba a rotura de ligamento cruzado) ha quedado un susto. La delantera se someterá a un tratamiento consevador que la mantendrá alejada del equipo de 4 a 6 semanas, según ha confirmado el club.

Ewa Pajor se lesiona ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sucedió muy rápido, pero solo con ver el movimiento que hizo la rodilla de la polaca, todo el mundo se esperaba lo peor. Con la bota clavada en el suelo y ella cayendo poco a poco, la articulación se desencajó. Inmediatamente, ella ya se tocaba la rodilla hasta antes de caer al suelo. Alexia fue corriendo hacia ella mientras Aitana pedía a los servicios médico que intervinieran rápido. Pese a marcharse del verde por su propio pie, tuvo que hacerlo con ayuda por no poder apoyar la pierna derecha. Ha sido este lunes que, tras someterse a pruebas médicas, se ha concretado el diagnóstico: lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas.

La delantera se someterá a un tratamiento conservador que, según el club, tendrá una duración de 4 a 6 semanas.