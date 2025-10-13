La nueva joya serbia del Barça debuta en Liga Endesa con 16 años

El Barça de basket sigue sin conocer la victoria en liga esta temporada, después de caer derrotado ante el Hiopos Lleida por 86-91 este domingo. El equipo de Joan Peñarroya ha empezado la temporada con un balance de tres derrotas y dos victorias, pero no todo son malas notícias para los azulgrana, ya que Nikola Kusturica se ha convertido en el debutante más joven del cub en ACB con 16 años y 162 días, después de debutar con el equipo de forma oficial en la Liga Catalana ante el MoraBanc Andorra el pasado 17 de septiembre. También tuvo minutos en los amistosos de pretemporada contra el Paris Basketball y el Bàsquet Girona.

Ni un minuto para hacer historia

Kusturica ingresó al encuentro ante el Lleida en los instantes finales del primer cuarto y no pudo contribuir estadísticamente, pero los 48 segundos que transcurrió en pista fueron suficientes para entrar en los anales de la historia azulgrana. Con el dorsal 43 a la espalda, batió el récord de precocidad que ostentaba Eric Vila con 16 años y 213 días, superando también a Dame Sarr y Kasparas Jakucionis, quienes ocupaban el resto del podio antes de que llegara él.

De esta manera, Kusturica también se cuela entre los 15 debutantes más jóvenes de la ACB, un ránking que encabeza Bassala Bagayoko con 14 años y 227 días. Ricky Rubio ocupa el segundo lugar por su debut con el Joventut Badalona a los 14 años y 359 días, mientras que Luka Doncic lo hizo con el Real Madrid a los 16 años y 61 días. Curiosamente, la suma de esos dos números forman el icónico dorsal 77 que el esloveno lleva vistiendo desde que debutó con los Dallas Mavericks en 2018.

🗓️ 𝙐𝙣𝙖 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙚𝙧𝙙𝙤



Con 16 años, 5 meses y 12 días, NIKOLA KUSTURICA es el jugador más joven en debutar con el @FCBbasket en la historia de la #LigaEndesa 💫



📺 @DAZN_ES | @FCBbasket | #LigaEndesa pic.twitter.com/vHb9dDEjZX — Liga Endesa (@ACBCOM) October 12, 2025

Quemando etapas

El espigado adolescente balcánico nacido en Barcelona entró a formar parte de la cantera culé en 2023 como cadete de primer año. Ahora ya es junior de primer año y combina la dinámica del primer equipo con las categorías inferiores. El pasado 11 de octubre disputó el primer encuentro en la jornada inaugural de la nueva liga U22, organizada por ACB y FEB conjuntamente, anotando 14 puntos en la apabullante victoria ante el BAXI Manresa (105-37). A pesar de su edad, pasó algo desapercibido al lado de otra joven estrella del Barça, Mohamed Dabone, de tan solo 13 años, pero con el físico de auténtico profesional que pronto podría arrebatarle el récord de precocidad al mismo Kusturica.

El escolta serbio deslumbró en el EuroBasket U16 de este verano, llevándose el oro y el MVP tras promediar 20 puntos, 7.7 rebotes, 3.4 asistencias, 2.1 recuperaciones y 1.6 tapones por partido. En su enfrentamiento a España metió 27 puntos, mientras que en la final fueron 18 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias, 5 recuperaciones y 2 tapones ante Lituania para proclamarse campeón.