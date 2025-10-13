Novedades en la enfermería azulgrana: Lamine Yamal, Fermín, Olmo, Ferran, Raphinha...

La plantilla del FC Barcelona ha empezado la semana de entrenamientos sin algunos de los futbolistas internacionales y con destacadas novedades respecto al parte de lesiones. Lo más esperanzador para los planes de Hansi Flick ha sido ver a Lamine Yamal y Fermín López entrenándose con plena normalidad. Lo menos positivo es la situación de Dani Olmo, que permanecerá de dos a tres semanas de baja. Ferran Torres, que ha regresado a Barcelona tras experimentar molestias con la selección, no tiene lesión alguna y con Raphinha se espera contar de inmediato, aunque trabaja en el gimnasio.

Al Barça le aguarda una tanda de seis partidos antes de un nuevo parón por la actividad de los combinados nacionales. Son cuatro de Liga y dos de Champions. Entre ellos, el más inmediato, el sábado ante el Girona, y el clásico contra el Real Madrid del 26 de este mes. Y Flick afrontará estos partidos menos cojo de lo que se podía temer.

Lamine Yamal, después de sus vacaciones por Croacia con su novia, ha entrenado con total normalidad. El Barça comunicó el pasado 3 de octubre que sufría una pubalgia después de haber completado todo el partido contra el PSG y se perdió el enfrentamiento contra el Sevilla. No viajó con la selección. Parece que estará a punto contra el Girona. Lo mismo que Fermín, que ya ha dejado atrás la lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo que sufrió ante el Getafe.

Pruebas médicas

Dani Olmo ha pasado este lunes por nuevas pruebas médicas en la Ciutat Esportiva que han ratificado las molestias que sintió en el gemelo izquierdo durante su concentración con la selección española. Se estima que estará entre dos y tres semanas de baja. No cabe contar con él contra el Real Madrid.

Hoy también se ha conocido que Ferran Torres abandonaba prematuramente la concentración de Luis De la Fuente. El delantero padece una sobrecarga muscular que en principio, según el parte médico del club, no ha producido lesión y no es baja. Su disponibilidad para el derbi contra el Girona irá en función de cómo evolucionen estas molestias.

Respecto a Raphinha, aún hace trabajo en el gimnasio después de la lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho que se hizo ante el Oviedo el 25 de septiembre. Su caso también reclama una vigilancia estrecha en el día a día.