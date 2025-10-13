Laporta: "No soy mentiroso, no me gusta la mentira"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, fue el gran protagonista del polémico programa de 3Cat Bestial, presentado por Bibiana Ballbè. El dirigente azulgrana, en un ambiente distendido que en algunos momentos tensó al invitado principal ("esto parece una sesión de 'coaching' de esas tan aburridas"), respondió a todo tipo de preguntas no solo sobre el Barça, sino también acerca de cuestiones personales como la religión, la política o las relaciones sexoafectivas.

En uno de los tramos del espacio, a Laporta le preguntaron directamente: "¿Quién es Dios, Cruyff o Messi?". Y el presidente azulgrana, admirador del neerlandés desde que su juventud y que tiene en su despacho profesional varias referencias al extécnico y exjugador, no tuvo dudas: Cruyff. Eso sí, una vez más, trató de destensar su relación con Leo Messi, quien le puso la cruz después de que le negara en su día la renovación por los problemas del club con el 'fair play' financiero.

"Con Messi he tenido muy buena relación. Sin embargo, cuando no renovamos el contrato se estropeó, y después la hemos recuperado un poco. Más o menos. Lo que esperamos es que se le pueda hacer el gran homenaje que se merece", dijo Laporta, sin poder ir más allá. Quizá consciente de que siempre que se pronuncia sobre ese tema, el entorno del argentino procura desmentirle.

El cielo y el Barça

Respecto a sus creencias, Laporta declaró con cierta sorna: "Creo en Dios, pero no soy practicante. Me gusta creer, es como la conciencia. El cielo es el lugar donde cada cinco minutos el Barça le mete un gol al Madrid. Si Dios existe, es del Barça".

Le preguntaron a Laporta si era una buena pareja en sus relaciones ("no sé si soy buena pareja, soy buena pareja de parejas no estables") o si era más egoísta o más mentirosa, en una respuesta que haría las delicias de sus opositores: "No soy mentiroso, no me gusta la mentira. Por decir la verdad, me las cargo muchas veces. No soy egoísta, aunque todos tenemos un punto, un egoísmo de defender lo que tienes".