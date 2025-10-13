Laporta: "Esperamos que a Messi se le pueda hacer el gran homenaje que merece"

Durante su participación en el programa 'Bestial', Joan Laporta ha hecho referencia a su relación con Leo Messi, que quedó tocada después de que el presidente azulgrana no pudiese renovar el contrato del astro argentino. A Laporta se le han hecho varias preguntas tipo test y una de ellas ha sido la siguiente: ¿Quién es Dios, Cruyff o Messi? El presidente azulgrana lo tiene claro, pero tiende la mano al argentino.

"Cruyff. Con Messi hemos tenido muy buena relación, cuando no renovamos el contrato se estropeó y después más o menos la hemos recuperado un poco. Lo que esperamos es que se le pueda hacer el gran homenaje que se merece", ha dicho, después de confesar que es católico y tener muy claros los colores de Dios: "Creo en Dios, me ayuda creer, pero no soy practicante. Me gusta creer, es como la conciencia. El cielo es el lugar donde cada cinco minutos el Barça le mete un gol al Madrid, como decía aquel obispo. Si Dios existe, es del Barça".

Durante el programa también ha elogiado al actual entrenador del Barça, Hansi Flick. "Es Gladiator, se parece a Russel Crowe. Es un gran descubrimiento, es un gran entrenador y un tío muy tratable, tiene mucho sentimiento, es alemán pero tiene sensibilidad con los jugadores y todo el mundo. Es muy exigente, no le puedes cambiar los planes, pero a la vez tiene mucha sensibilidad. Estoy muy a gusto con él", ha explicado.

En el test que se le ha hecho, otras preguntas y respuestas más personales:

Más inteligente o sexy. "Ni inteligente ni sexy, soy listo y resultón. La caña la tiraba siempre".

Mejor amigo o mejor pareja. "No sé si soy buena pareja, soy buena pareja de parejas no estables".

Más egoísta o más mentiroso. "No soy mentiroso, no me gusta la mentira. Por decir la verdad, me las cargo muchas veces. No soy egoísta, aunque todos tenemos un punto, un egoísmo de defender lo que tienes".

Más líder o más entusiasta. "Lo tiene que decir la gente".

Amor. “Me siento muy querido, pero también he querido mucho. Quiero con mucha pasión, soy muy auténtico cuando amo”.

Sexo o dinero. “No hace falta que responda, sexo. Sexo es salud.”