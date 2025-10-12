El CN Sant Andreu conquista la Supercopa de Europa femenina de waterpolo

El Club Natació Sant Andreu ha conquistado la Supercopa de Europa femenina de waterpolo después de superar este domingo en la final al ZV de Zaan neerlandés (17-10), y se convierte así en el segundo equipo español en ganar el trofeo tras el CN Sabadell.

Como campeonas de la 'Champions' 2024-25, las de Javi Aznar se enfrentaban en casa, en la piscina Pere Serrat de Barcelona, al campeón de la Eurocup, frente al que evidenciaron su superioridad desde el minuto 1.

Un parcial de 3-0 en los tres primeros minutos gracias al acierto de las hermanas Elena y Ariadna Ruiz puso de cara el encuentro a las catalanas, pero el ZV de Zaan, de la mano de las hermanas Lieke y Bente Rogge y de Roline Schuijt, exjugadora del Sant Andreu, no quería quedarse atrás.

Sin embargo, Elena Ruiz, con su 'hack-trick', puso el 7-3 al final del primer cuarto. En el segundo cuarto, se igualó algo la lucha, aunque tres goles postreros dispararon al CN Sant Andreu al descanso (11-6).

En la reanudación, Martina Terré hizo la primera gran parada del duelo, que provocó un contragolpe y penalti a favor que anotó Ari Ruiz. La júnior Queralt Anton puso por la escuadra el 14-7 y permitió que el cuadro barcelonés doblase a su rival a falta de ocho minutos. En el parcial definitivo, el Sant Andreu defendió su renta y se adjudicó el título.