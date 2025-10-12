Fiesta Nacional de España
"Visca el Barça i Visca Catalunya": la reivindicación catalanista del Barça este 12-O, Día de la Hispanidad
El club azulgrana ha publicado este mensaje en su cuenta de X
Día de la Hispanidad 2025, hoy en directo: actos y última hora del 12 de octubre
Lola Gutiérrez
"Visca el Barça i Visca Catalunya!". Este es el mensaje que ha publicado el FC Barcelona en sus cuentas de X este 12 de octubre, día en el que se celebra la Fiesta Nacional de España, que conmemora la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492.
El Barça, aunque no se ha pronunciado respecto al 12-O, ha compartido en X este mensaje en el que reivindica su catalanidad acompañado de una fotografía en la que aparece el escudo del club con la senyera y la bandera azulgrana detrás. El tweet acumula más de un millón de visualizaciones y ha generado respuestas y reacciones de todo tipo. En la cuenta principal, el Barça acumula 50 millones de seguidores, algo más de 8 millones en la cuenta en catalán y más de 21 millones en la cuenta en español.
Otros clubes como el Villarreal o el Real Oviedo han querido felicitar el Día de la Hispanidad en redes sociales. El Real Madrid, por otro lado, no ha hecho ninguna publicación al respecto.
