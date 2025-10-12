Vacherot culmina su increíble cuento de hadas y se corona en Shanghái ante su primo Rinderknech

Cuando Carlos Alcaraz anunció su baja en Shanghái y Jannik Sinner se retiró en la tercera ronda por unos calambres, era obvio que la ruta hacia el título quedaba más abierta que nunca. Sin el 'Big 2', se esperaba el retorno de algún clásico a la gloria, empezando por Novak Djokovic, que se dejó todas sus energías en busca de un nuevo hito a los 38 años. Lo que nadie imaginaba era que el vencedor final sería Valentin Vecherot, precisamente el verdugo del serbio en semifinales. El monegasco, de 26 años, se impuso este domingo a su primo Arthur Rinderknech en la final más insólita y sorprendente de la historia de los Masters 1000.

El abrazo final entre los dos contendientes, sentido y eterno, coronó una semana de emociones en Shanghái. Vacherot entró en la fase previa del torneo por la baja de Luca Nardi y concluyó su camino como un héroe. Inició el Masters 1000 en el puesto 204 y abrirá la semana en el puesto 40 del ranking, un salto tan increíble como merecido. El monegasco batió a su querido primo en tres sets tras una gran remontada certificada en dos horas y cuarto de final (4-6, 6-3, 6-3).

"Vivo en un sueño"

"No me acabo de creer lo que ha ocurrido. Vivo en un sueño, es un partido histórico en el tenis, estoy feliz de haber formado parte de él. He intentado olvidar que jugaba contra mi primo, abstraerme de todo y aprovechar mis oportunidades. He notado que el público me apoyaba y pude dar la vuelta al partido. Ojalá pudiéramos ganar los dos, pero en el deporte solo gana uno", reflexionó el inesperado campeón tras conquistar su primer torneo ATP.

A veces el deporte depara historias curiosas, situaciones imposibles que se acaban certificando sobre la pista. Eso se vivió en Shanghái, con un "sueño inimaginable hecho realidad", como lo definió Rinderknech antes de medirse con un rival íntimo al que había derrotado en infinidad de ocasiones cuando eran niños. También fueron compañeros en la Universidad de Texas A&M y compartieron piso. Más difícil parecía coincidir en la misma cancha en una final tan destacada, pero los astros se alienaron durante unos días en los que se han acumulado los mensajes en su chat familiar de whatsap.

Eterno abrazo

Jamás un tenista con un ranking tan bajo había llegado al duelo decisivo en un torneo de este calado, pero Vacherot quería un final feliz. No le bastaba con tumbar el sábado a Djokovic, el mejor tenista de la historia. El "cuento de hadas" del monegasco, como lo definió su entrenador Benjamin Balleret, concluyó con un passing shot excelente que corroboró su éxito antes del eterno abrazo con su primo.