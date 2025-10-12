Países Bajos sigue intratable en su grupo y golea a Finlandia (4-0)

Seis puntos, ocho goles a favor y ninguno en contra. Con dos claras y contundentes victorias, sobre rivales muy asequibles (0-4 a Malta y 4-0 a Finlandia), Países Bajos tiene encarrilada la clasificación para el Mundial-2026. Al equipo de Ronald Koeman le quedará solo un compromiso delicado en el parón de noviembre: la visita a Polonia, el rival con el que ventilará el pase directo, y el epílogo en casa con Lituania, que ya no tiene nada que hacer.

Los fáciles triunfos naranjas han contado con la presencia de Frenkie de Jong, titular en ambos encuentros, que acaricia la participación en su segundo Mundial después del de Qatar-2022.

Sustituido en el primer partido, completó los 90 minutos ante Finlandia pese a que el duelo había quedado resuelto en el primer tiempo (3-0); tan resuelto, que la segunda mitad fue innecesaria y apenas contó con la alegría que brindó Cody Gakpo en el minuto 84. Los goles neerlandeses se concentraron en los primeros 38 minutos. Abrió el marcador Donyell Malen (m. 8), lo amplió Virgil van Dijk (m. 17), después de sendos pases de Memphis Depay, quien marcó de penalti (m. 38) y amplió así su condición de máximo goleador histórico de la selección. Marcó también a Malta en el primer partido.

Dimite el seleccionador de Serbia

Inglaterra puede adquirir antes esa clasificación. Este martes. El grupo K que domina con mano de hierro, a pesar de las críticas que recibe Thomas Tuchel con cinco victorias en cinco partidos, quedará resuelto si vence a Letonia a domicilio. Albania no igualaría sus 18 puntos. Mucho ha hecho ya con la victoria sobre Serbia del sábado y que la sitúa en disposición de obtener la segunda plaza que dará acceso a la repesca.

El 0-1 conseguido por el grupo de Sylvinho en Leskovac ha desatado una crisis mayúscula en Serbia, con la dimisión del seleccionador, Dragan Stojkovic después de cuatro años y medio en el cargo. Su posición se tambaleaba por el 0-5 frente a Inglaterra en Belgrado, y la nueva derrota terminó por derribarle.

Noruega apura a Italia

Noruega certificó su perfecta andadura por la fase clasificatoria con una goleada a Israel (5-0) -triplete de Erling Haaland-, que será el próximo rival de Italia este martes. El desenlace del grupo parece determinado a decidirse en la última jornada con el Italia-Noruega del 16 de noviembre. Los nórdicos cuentan con el colchón del 3-0 del duelo pero, sobre todo, con los dos primeros criterios a favor en el hipotético empate a puntos: la diferencia de goles (+26 a +7) y la cantidad de goles marcados (29 a 15).