Inter Miami - Atlanta United (4-0)
Messi firma otro recital en el homenaje a Jordi Alba
El astro argentino marcó dos tantos y repartió una asistencia al lateral, que definió con una elegante vaselina. Luis Suárez completó la victoria.
Leo Messi firmó otro recital este sábado y dirigió la victoria por 4-0 del Inter Miami en casa contra el Atlanta United con un doblete y una asistencia.
Messi, que fue liberado por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para que pudiera competir con el Inter Miami este fin de semana, alcanzó los 26 goles en lo que va de la MLS.
El delantero argentino ofreció una espectacular asistencia al español Jordi Alba, quien definió con una elegante vaselina en una semana muy emotiva, en la que anunció su adiós al fútbol. El lateral recibió un homenaje este encuentro.
Argentinos en las gradas
El uruguayo Luis Suárez también vio puerta para el Inter Miami, que alcanzó al Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS.
El recital de Messi en el Chase Stadium de Fort Lauderdale se dio ante la mirada de varios compañeros del número 10 en la selección argentina, como Leandro Paredes o Nicolás Otamendi.
En la grada del Chase Stadium también estuvo Rodrigo De Paul, con camisa y gorro negro, que es compañero de Messi en el Inter Miami, pero que forma parte de la concentración argentina estos días.
Pase de 40 metros
Messi adelantó al Inter Miami con un disparo curvado de pierna zurda que entró por el segundo poste y que rompió la igualdad para los hombres de Javier Mascherano.
En el 52, Messi dio un maravilloso pase de 40 metros para Jordi Alba, que controló y superó al meta con una perfecta vaselina.
Nueve minutos después, Suárez selló el 3-0 con un potente remate de pierna derecha desde el límite del área. La guinda la puso Messi con el definitivo 4-0, su vigésima sexta diana en lo que va de la MLS.
