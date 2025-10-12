Marcelo y Plex tendrán un equipo en la Kings League de Gerard Piqué

Marcelo y Plex son los dos últimos fichajes estrella de Gerard Piqué para la próxima temporada de la Kings League. El astro madridista y el youtuber del momento compartirán un equipo en la competición, según ha anunciado la organización este sábado por la noche en un evento y en los canales oficiales de la competición. Durante el espectacular evento en directo desde Río de Janeiro, presentado por Piqué, se anunció que el próximo 19 de octubre arrancará la nueva Kings Cup Spain con un nuevo formato que llevará la competición a otro nivel. La influencer Marina Rivers será también presidenta de un nuevo equipo de la Queens Cup.

Las nuevas competiciones de copa, las Kings Cup y Queens Cup, comienzan este mes en Brasil, Alemania, Italia, MENA, México y España, marcando el inicio de una nueva etapa global para el formato. Todas ellas contarán con una fase regular, que se iniciará el 19 de octubre con Kings y el 25 de octubre con Queens, en la que los equipos estarán divididos en dos grupos, además de una Last Chance para acceder a la fase final. La gran novedad de esta temporada llega en Brasil y en la Queens League, con la introducción del Challenger Mode: además de los partidos de liga, en cada jornada un equipo de un grupo se enfrentará a un rival del otro, y el grupo que consiga más victorias obtendrá una plaza extra para la fase final.

Las Finales Europeas de la Kings Cup se celebrarán el 22 de noviembre en el Velodrom de Berlín, donde los campeones de Alemania, Italia y España se enfrentarán por el título continental, mientras que la Finalissima, el mundial que enfrentará a las finalistas de Queens League Spain y Queens League México, tendrán lugar un día antes, el 21 de noviembre, en el legendario Estadio de Béisbol Harp Helú de Ciudad de México, también escenario de la gran cita entre los campeones de las ligas americanas.

Nuevas normas

La competición también arrancará con nuevas normas. A partir de ahora, todos los partidos contarán con una fase de gol doble desde el minuto 17 hasta el descanso, mientras que el inicio de la segunda mitad se decidirá con el lanzamiento del dado. En el minuto 36, si el marcador está empatado, habrá penaltis; si no, se activará el Matchball Mode, una intensa batalla 5 contra 5 en la que cada gol puede ser decisivo. Además, se introduce una nueva arma secreta, elegida por el público: “penalti para el rival”, que si se falla, contará como gol a favor del equipo que la ha activado.

En el evento, también se presentó el nuevo Mercato Global, una revolución en el ecosistema de la liga: por primera vez, los jugadores de la Kings League y la Queens League podrán ser traspasados entre ligas de distintos países, con una ventana de fichajes internacional en enero que abrirá las puertas a un mercado verdaderamente global. De hecho, las primeras cesiones internacionales ya han tenido lugar en España. Jugadores icónicos como Pablo Beguer han pasado del xBuyer Team a No Rules FC en la Kings League Germany, mientras que Gilles Vidal ha dejado Porcinos FC para incorporarse a SXB FC en la Kings League MENA, junto con Javi Espinosa, procedente de Aniquiladores FC, y Fuad, del xBuyer Team, que también han emprendido el mismo camino hacia SXB FC, consolidando así el inicio de una nueva era global de traspasos en la Kings League.