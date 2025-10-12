España se baña de oro en los Mundiales de 49er

España confirmó su dominio en la vela con el doble oro conseguido en 49er y 49er FX por parte de Diego Botín-Florian Trittel y Paula Barceló-María Cantero respectivamente, parejas que logran su primer campeonato del mundo y encumbran a la vela española en los Mundiales de Cagliari 2025.

La jornada de éxitos arrancó con el segundo oro en mundiales para la balear Paula Barceló, que fue campeona del mundo junto a Támara Echegoyen en los Mundiales de Geelong 2020, en Australia, y el primer gran título de la grancanaria María Cantero, que se estrenaba junto a la mallorquina en una competición de 49er FX.

Nuevo formato

Las españolas Barceló y Cantero llegaban a la carrera por las medallas tras haber asegurado el bronce con su segundo puesto en la fase regular, merced a unos 83 puntos que le situaban a las espaldas de las suecas Vilma Bobeck y Ebba Berntsson, líderes tras quince carreras.

En la lucha por la victoria también estaban las canadienses Georgia y Antonia Lewin-LaFrance, que sellaron el bronce, y las británicas Freya Black-Saskia Tidey.

Con el nuevo formato propuesto por World Sailing, a Cantero (Real Club Náutico de Gran Canaria) y Barceló (CN Arenal) solo les valía la victoria en la regata por el oro para proclamarse campeonas del mundo, una misión que las españolas cumplieron desde el principio dominando la regata con autoridad.

De esta manera, la pareja Paula Barceló-María Cantero conquista su primer gran título en las Series Mundiales de Cagliari en la que es su primera competición juntas en la modalidad 49er FX, que será olímpica en Los Ángeles 2028, y rompen una sequía española que duraba desde 2020.

"Nos sabe a gloria"

"Esta victoria nos sabe a gloria”, ha confesado Paula Barceló. “Desde que nos pusimos a tope en junio han sido unos meses muy duros de entrenamiento. Hemos trabajado siempre soñando en venir y hacer un buen papel pero tampoco nos imaginábamos ganando el campeonato. Sabíamos que había materia para poder hacerlo pero la verdad es que ha sido una semana con muchísimas condiciones diferentes en las que hemos estado siempre adelante, no nos hemos bajado del podio y ha sido increíble", añadió la balear a la RFEV.

Acerca de la clave para conseguir este triunfo, la canaria María Cantero ha afirmado: “Salimos con la misma actitud cada día. El mal trago lo pasamos ayer pero hoy hemos salido con garra y con ganas de coger lo que queríamos. Era una regata en la que solo valía ganar y salimos asumiendo ciertos riesgos, saliendo a babor y cruzando las proas, pero había que hacerlo porque ningún otro resultado nos valía. La clave ha sido el equipo, no sólo nosotras sino todos los que nos rodean. Equivocarse está permitido, buscamos una solución entre todos y seguimos adelante. El equipo que estamos construyendo y armando todos juntos”.

Campeones mundiales por primera vez

A España todavía le quedaba por celebrar el oro en 49er del cántabro Diego Botín y el catalán de ascendencia suiza Florian Trittel, quienes antes de la carrera a cuatro por las medallas tenían asegurada la presea de plata tras proclamarse ganadores de la fase regular con 71 puntos.

Al igual que el bote femenino, el tándem nacional debía imponerse en la carrera a cuatro para sellar su primer oro mundial ante las embarcaciones de los neerlandeses Bart Lambriex y Floris van de Werken, los daneses Jonas Warrer y Mathias Sletten y los británicos James Grummett y Rhos Hawes.

Los españoles salieron al campo de regatas con ganas de imponer su autoridad desde la salida de la carrera por las medallas, con un estilo de navegación certero y sosegado que sirvió para poner tierra de por medio con los neerlandeses y daneses, plata y bronce, y saborear el triunfo en los metros finales de la competición.

Con este título mundial, Botín y Trittel rompen su maleficio en las Series Mundiales y sellan la triple corona con su Campeonato de Europa de 2024 y su oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024, además de su título en el SailGP con España en 2024.

Es, además, el primer título mundial masculino en 49er desde el de 2010, conseguido por Iker Martínez y Xabier Fernández, quien precisamente es el actual entrenador de Barceló y Cantero.

14 meses sin competir

La pareja arribó a Cagliari sin haber competido desde su oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, 14 meses sin competición que fueron enterrados con una nueva clase de dominio en la modalidad de 49er y la constatación de la vigencia de la vela española con la cita olímpica de Los Ángeles 2028 en el horizonte.

“Hicimos una muy buena salida en una regata que estaba programada para durar unos 10-12 minutos, y a partir de ahí, soltando mucho el spi porque estaba peliagudo el tema, pero conseguimos mantener el palo hacia arriba”, dijo Florian Trittel en declaraciones que difunde la RFEV.

"Esta victoria sabe increíblemente bien. Llevábamos tiempo detrás de un oro mundial en 49er, teníamos un título europeo y un oro olímpico, pero no el mundial. Hemos trabajado a nuestra manera, con nuestro equipo, y todo se ha dado. Así que muy contentos a pesar de haber probado este nuevo formato”, agregó.

Desde que navegan juntos, Botín y Trittel habían logrado hacer medalla en los tres mundiales en los que habían competido: plata en 2022 en Canadá, bronce en 2023 en Holanda, y bronce también en Lanzarote en 2024.