El Baxi Manresa y La Laguna Tenerife jugarán a puerta cerrada contra equipos de Israel

El Baxi Manresa y el CB Canarias [La Laguna Tenerife] han publicado este domingo por la noche un comunicado conjunto en el que explican que los respectivos partidos que jugarán de competición europea contra clubs de Israel en la próxima semana se disputarán a puerta cerrada. Lo justifican, básicamente, por "garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y un correcto desarrollo de los partidos".

Los insulares juegan el martes en casa ante el Bnei Herzliya en partido de de la Liga de Campeones, mientras el Baxi se enfrenta el miércoles al Hapoel Jerusalén en duelo de Eurocup. En el mismo documento, no aparece el Valencia Basket, que jugará también el miércoles contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga.

Compromiso con los valores

En la nota, ambos clubs reiteran "el firme compromiso con los valores fundamentales" del deporte. "Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto", remarcan.

"Los clubs implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones en las que estamos inscritos, ya que esto supondría el incumplimiento de los contratos, con el consiguiente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de estas competiciones", destaca el segundo punto.

Por ello, "en relación a los partidos programados, después de hacer numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y de acuerdo con la información y las recomendaciones recibidas, ambas entidades hemos decidido que los partidos correspondientes a las competiciones europeas que se harán la próxima semana en el Santiago Martín y en el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada", concluye la nota.