El Barça tarda 94 segundos en abrir brecha con el Atlético (0-6)

Ningún equipo puede discutir la Liga con el Barça. Tampoco el Atlético, segundo en la tabla, y que se presentaba invicto, como las azulgranas. Noventa y cuatro segundos tardó el campeón en marcar el primer gol y empezar a socavar la resistencia inicial de uno de los candidatos, en el futuro, a competir por el título.

Una jugada continuada de ataque nacida desde el saque inicial, terminó con el remate de Esmee Brugts a la red. Ona Batlle, la otra lateral, había intervenido en la cadena de pases. Ninguna de las nueve jugadoras del Atlético que vivían en el área pudieron impedir el gol que anunciaba el destino final: otra derrota que les aleja de la cabeza donde está instalado cómodamente el Barça.

Clamorosa ocasión de Gio

Ni siquiera la clamorosa ocasión fallada cinco minutos después por el Atlético habría cambiado el signo de la matinal. El ejemplo, por otra parte, de que solo un despiste o un error monumental impedirá que el once de Pere Romeu siga aportando títulos al museo.

Se escapó sola Gio Garbelini, desde su propio campo, sin que ninguna defensa azulgrana la tuviera localizada, hacia Cata Coll. Corría y pensaba, y llegado el momento dudó, nublada la vista, chutando al cuerpo de Cata Coll sin detectar que la acompañaba Luany en un dos contra uno que jamás se iba a repetir.

Esmee Brugts dispara al marco de Lola Gallardo en el primer tiempo. / AFP7 vía Europa Press

En efecto, no se repitió, por más que el Barça estableció su residencia en la mitad de campo ajena y de tanto mirar a Lola Gallardo quedaba a expensas de un contraataque. Al cierre del primer tiempo, las barcelonistas habían disparado 17 veces al marco rojiblanco (31 al final) y sólo habían tolerado uno (cinco en total).

El amontonamiento de jugadoras atléticas no impidió que las ocasiones se sucedieran; las dificultaban, eso sí. El Barça no aprovechó otras hasta que el balón salió fuera del área y Patri Guijarro conectó un zurdazo raso.

Patri Guijarro avanza rodeada de tres jugadoras del Atlético. / AFP7 vía Europa Press

Salen las goleadoras

El 0-2 convertía en insalvable la diferencia. Sólo podía ampliarse, porque el Atlético no se iba a atrever a jugar de tú a tú ante el riesgo de sufrir un revolcón. Se amplió el marcador, por supuesto, porque las goleadoras no se habían estrenado. Aitana colocó a Ewa Pajor sola frente a Gallardo en centro raso y luego edificó una pared con Alexia para que colocara el 0-4.

Romeu hizo tres cambios, ya había retirado a Patri, y no tuvo tiempo de liberar a Pajor antes de que se lesionara. La sustituyó después de una fuerte torsión de su rodilla derecha. Vicky López, que había entrado en el segundo tiempo, sacó la manita para que el Barça se despidiera del Atlético en la clasificación. Laia Aleixandri la sacó para disculparse ante su exequipo al anotar el sexto.

Ewa Pajor se retira del terreno de juego lesionada en la segunda mitad. / Daniel Gonzalez / EFE