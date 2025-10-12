La anécdota de Shawn Kemp con Michael Jordan: "Fumé antes de enfrentarme a él y jugué..."

Shawn Kemp ha sido un jugador más que mediático. El exjugador profesional de baloncesto estadonidense, fue uno de los mejores matadores de la liga y fue seleccionado 6 veces para el All-Star Game. A pesar de su éxito dentro de la pista, Kemp ha enfrentado problemas legales en los últimos años, incluyendo su declaración de culpabilidad por agresión en un caso de tiroteo en 2023. En mayo de 2025, se le declaró culpable, aunque nadie resultó herido.

Por lo que hace a su carrera en la NBA, jugó 14 temporadas, siendo más recordado por su estancia en los Seattle SuperSonics, con quienes llegó a las Finales de 1996. A nivel de juego, se le considera uno de los mejores matadores de la historia del baloncesto y fue 6 veces All-Star. Además, formó parte de la selección de Estados Unidos que ganó el oro en el Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA de 1994.

"Fumaba antes de enfrentarme a MJ"

En el video colgado por "Durant" en las redes sociales, procedente de Gezy/TT, el entrevistador le pregunta a Shawn Kemp la anécdota que tuvo el día antes de enfrentarse a Michael Jordan. El de Indiana, cuando fue preguntado por su partido de campeonato, afirmó que "estaba fumado", aunque jugó muy bien.

- "¿Fumaste antes de un partido?"

- "Por supuesto."

- "¿Y qué tal tu actuación?"

- "Fumé antes del partido porque era natural para mí fumar antes de los partidos."

- "¿Cuál ha sido tu mejor actuación?"

- "Fumé antes de que jugara contra Michael Jordan en el campeonato. Jugué genial."

En el duelo entre Shawn Kemp y Michael Jordan, Kemp tuvo un gran rendimiento en las Finales de 1996, liderando a los Seattle SuperSonics contra los Chicago Bulls, pero Jordan y los Bulls ganaron el campeonato.

A lo largo de sus carreras, Jordan fue superior en general, pero las estadísticas de Kemp contra Jordan fueron sólidas en general, aunque no tan impresionantes como las de Jordan.