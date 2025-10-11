Cómo Kike García salvó la vida a Hugo, jugador de la escuela del Espanyol

Hugo, jugador de la escuela del RCD Espanyol, tuvo la inmensa suerte de que el 12 de septiembre, mientras se entrenaba con sus compañeros, el delantero del primer equipo Kike García se encontraba en las gradas. Como padre, presenciaba la sesión cuando Hugo se desplomó y sufrió un paro cardiorrespiratorio. La historia tuvo un final feliz y el club blanquiazul la ha divulgado este sábado en las redes sociales.

El futbolista se estaba entrenando con el equipo cuando sufrió la dolencia cardiaca. Inmediatamente, Kike García, fichado este verano del Alavés, saltó de inmediato al césped y prestó los primeros auxilios. El equipo médico no tardó en hacer acto de presencia y logró salvar la vida del chico, pero la pronta intervención del delantero de 35 años resultó clave.

Camiseta firmada

Casi un mes después, ya recuperado, el club ha hecho públicas las imágenes en las que Hugo ha podido conocer a los jugadores del primer equipo y al entrenador Manolo González, y especialmente a su ángel de la guarda, a Kike García. El chico ha recibido una camiseta con el número 19 del mismo Kike firmada por todos los futbolistas.

El delantero le dijo al chico. “Hay que agradecerle a la vida”. “Y a ti, también”, replicó Hugo. El médico que le reanimó pidió perdón a Hugo a través de una videollamada "porque a lo mejor para traerte de vuelta te tuve que romper alguna costilla".