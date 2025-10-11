La contracrónica del España-Georgia: un Ferran hiperactivo

El culé que quiso ver el España-Georgia se sentó tenso frente a la tele. Gavi, Lamine Yamal y Dani Olmo han ido cayendo jugando con la Roja en varios partidos. Ninguno de los tres estará listo para el Barça- Girona que reanudará la Liga. Y en el césped de Elche, desde el primer minuto, estaban los tres internacionales sanos: Cubarsí, Pedri y Ferran.

El culé inquieto no se relajó hasta que los tres marcharon a los vestuarios, aunque siempre permanece un mínimo umbral de ansiedad por que pueda aparecer aquella microtura de última hora que se descubre al final del partido. Tan micro que descarta al futbolista una semana y se pierde tres partidos. El tercero, según el calendario del Barça, sería el clásico en el Bernabéu. El segundo es el duelo europeo con el Olympiacos, que requiere un triunfo para que el camino se ensombrezca.

Ferran Torres lanza el penalti frente a Georgia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pases sublimes

El culé preocupado se destensó al ver el tono del partido. Pau Cubarsí sesteó atrás, ocioso, sin tener que realizar un esprint desesperado para abortar algún ataque georgiano. Pedri le iluminó la cara con sus pases mágicos, a Ferran en el primer penalti anulado, a Le Normand en la preasistencia del gol de Yéremi Pino, por citar dos intervenciones sublimes que se apartan de lo convencional. A Merino le dio luego otro caramelo que no terminó en nada. Como muchos de los remates españoles. Luis de lFuentete ahorró a Pedri el último cuarto de hora, con el 2-0.

El culé se agitó con la hiperactividad de Ferran Torres. Tanta carrera, tanto desmarque para tanta frustración. Jugó en el lugar de Lamine Yamal, que se exhibió ayer en las redes sociales en un helicóptero con su novia sobrevolando Croacia mientras está recuperándose de las molestias de pubis que le atosigan en el Barça y le impidieron estar en Elche.

Pedri roba un balón al georgiano Otar Kiteishvili durante el España-Georgia. / Alberto Saiz / AP

Ferran ejerció de extremo derecho, la zona en la que despuntó de joven antes de que Pep Guardiola le adiestrara a jugar de delantero centro y Xavi Hernández le moviera al extremo izquierdo. Se movió como pez en el agua.

Dos penaltis

Pedri y Pedro Porro acentuaron su natural intensidad. El valenciano provocó dos penaltis, pitados los dos, anulado el primero. Lanzó el segundo, sintiéndose inspirado y confiado con su impetuoso inicio, convertido en la válvula ofensiva de España. Oyarzabal tenía la pelota en sus manos para ejecutarlo, pero se la entregó. Ferran tiene fama de ser un buen lanzador del balón parado.

Último remate de Ferran Torres en el España-Georgia. / Alberto Saiz / AP

Tal vez no se acordara del último que chutó con el Barça, del que hace más de dos años (en marzo de 2023). O quizá se acordaba tanto que quería sacarse de encima esa pesadumbre. Había transformado los dos primeros que chutó con el Barça, y confiaba en aprovechar el tercero. Sucedió en un partido frente al Valencia, su exclub. Estuvo discutiendo con Ansu Fati por ver quién lo lanzaba y no soltó la bola. La acomodó, chutóa la derecha del portero, y salió fuera tras tocar levemente en el poste.

Bajo los palos del Valencia estaba el portero de de Georgia. Sí, el mismo Giorgi Mamardashvili que también tiene fama de ser un fiable parador de penaltis, y la cultivó aún más. Mamardashvili desvió el tiro, dirigido al otro lado, y luego le recriminó haber forzado el segundo penalti tanto como el primero. Aún le frustró una última vez en un mano a mano en el minuto 88. Mamardashvili seguía parando y Ferran aún corría.