Mbappé regresa lesionado de Francia, pero el Real Madrid no ve peligrar su participación en el 'clásico' del 26 de octubre

Kylian Mbappé se ha agravado su lesión en el tobillo con Francia. Después de jugar contra Azerbaiyán el primero de los dos encuentros del parón internacional, el delantero del Real Madrid debe abandonar la concentración y regresar a la capital española. Se marchó ya renqueante y retorna peor. Su recaída ha provocado alarma en Valdebebas porque Xabi Alonso ha visto cómo tres de los titulares del equipo regresan lesionados antes de tiempo de la ventana de selecciones. Primero fue el central español Dean Huijsen y en las últimas horas se han sumado Mbappé y el argentino Franco Mastantuono.

Kylian fue titular en el duelo disputado en el Parque de los Príncipes en el que marcó un excelente gol regateando a cuantos rivales salían a su paso en el contundente triunfo francés (3-0) sobre Azerbaiyán. No obstante, a falta de diez minutos para el final se dejó caer sobre el césped y reclamó la sustitución llevándose la mano al tobillo del que estaba tocado. Antes del partido, el capitán galo había dejado claro su intención de jugar con su selección, pese a las molestias que sufría en el tobillo: "Quiero jugar. La selección francesa es lo más importante. El entrenador sabe que quiero hacerlo y no hay una inquietud particular”, declaró en la previa del duelo contra Azerbaiyán.

Kylian Mbappé se retira en el partido contra Azerbaiyán. / Europa Press

Didier Deschamps, el seleccionador, confirmó la dolencia de la estrella gala. "Recibió otro golpe en el mismo tobillo donde se lesionó. El dolor disminuye con el descanso. En un partido, es inevitable que haya contacto. Lo evaluaremos. Tiene molestias que no son las ideales para él". En el Real Madrid hay tranquilidad porque la lesión no es grave y no temen por su participación en el clásico del próximo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. A su llegada a Madrid estaba previsto que el galo pasase unas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión de tobillo.

Sobrecarga muscular

No es la única mala noticia que ha recibido el Real Madrid en este parón de selecciones. El argentino Franco Mastantuono sufre una sobrecarga muscular y ni siquiera llegó a jugar ni un minuto en el encuentro de la selección albiceleste ante Venezuela. Como Mbappé, regresa antes de hora a Madrid. A comienzos de semana, el Real Madrid advirtiendo que Mastantuono había sufrido problemas musculares en el último compromiso ante el Villarreal que, sin embargo, no le impidieron viajar con Argentina. El club blanco confiaba en que no jugaría ningún minuto y así ha sido, aunque el viaje ha aumentado la fatiga muscular del futbolista, que descansará en los próximo días para estar a disposición de Xabi Alonso lo antes posible. Tampoco parece peligrar su participación en el clásico de dentro de dos semanas, si Xabi lo considera necesario.

Franco Mastantuono, en un calentamiento. / AFP7 vía Europa Press

La Federación argentina informó antes del partido que se disputó en Miami la situación física del delantero: "Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo". Una vez en Madrid será evaluado, al igual que Mbappé.