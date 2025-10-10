¿Por qué no hay Liga este fin de semana y cuándo vuelve a haber partidos de Primera División?

Este fin de semana, muchos aficionados al fútbol se habrán encontrado con una sorpresa: no hay partidos de LaLiga. Tras un inicio de mes intenso, con competiciones europeas y competición doméstica, el fútbol de clubes baja el telón esta segunda semana de octubre. Un descanso que llega tras los dos primeros tropiezos del FC Barcelona ante el PSG (1-2) y el Sevilla (4-1).

¿Por qué no hay liga?

No hay Primera División esta semana pero esto no quiere decir que no haya fútbol. No hay jornada liguera este fin de semana debido al parón de selecciones de la FIFA, en plena clasificación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Durante la primera semana de septiembre se produjo el primer parón de selecciones de la temporada, y habrá un tercero durante la tercera semana de noviembre. Este sábado a las 20:45, la selección española se enfrentará a Georgia; el martes hará lo propio frente a Bulgaria.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente afronta los dos siguientes compromisos como líder del grupo tras haber vencido a Bulgaria y Turquía en septiembre.

Cuándo vuelve LaLiga

Los clubes volverán a disputar partidos la semana que viene. El Espanyol abrirá la jornada liguera el viernes 17 de octubre en el Carlos Tartiere, enfrentándose al Real Oviedo. El sábado 18 habrá derbi catalán en Montjuïc, donde el Barça recibirá al Girona. La Bundesliga alemana y la Ligue 1 francesa también regresarán el viernes que viene mientras que la Premier League británica lo hará el sábado, cuando se disputarán hasta siete encuentros.

Pese a que esta semana la Primera División se ve interrumpida por el parón, el balón sigue rodando esta semana en la Segunda División y otras divisiones más bajas, que no descansan. Tampoco se para el fútbol femenino, con la jornada 7 de la LigaF en marcha este fin de semana y un interesante Atlético de Madrid - Barça.