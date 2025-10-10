Nayanesh Ayman debutará en EEUU en 'boxeo sucio'

El próximo 30 de octubre, Nayanesh Ayman debutará en Estados Unidos en boxeo sucio enfrentándose a una leyenda de la UFC. El peleador de Alcorcón se medirá al veterano brasileño Francisco “Massaranduba” Trinaldo, uno de los luchadores más experimentados en la historia de la promotora estadounidense, en el prestigioso evento Dirty Boxing Championship (DBX4), que se celebrará en Nashville, Tennessee.

"Hemos cambiado la dinámica y el ritmo de los entrenamientos. Hemos modificado la guardia, ajustado la intensidad y adaptado mi clinch al 'boxeo sucio', con movimientos más cerrados y codos más cortos. Estoy realizando sesiones específicas para esa distancia y para los intercambios rápidos del boxeo sucio", afirma a este diario el peleador que ahora está bajo las órdenes de Jaco Nicola de GNSports.

El boxeo sucio es una disciplina que fusiona el boxeo tradicional con algunos aspectos de las MMA. Por ejemplo, en el boxeo tradicional, no están permitidos los agarres o clinch, pero en el sucio sí. Igualmente algunos golpes ilegítimos en el boxeo tradicional como los codos, sí están permitidos en la versión 'sucia'. La compañía Dirty Boxing Championship fundada por las superestrellas de la UFC Jon Jones y Mike Perry, ha llevado esta nueva disciplina a las carteleras de algunas veladas y tienen en EEUU su principal infraestructura.

Debut en boxeo sucio

La principal diferencia del 'boxeo sucio' frente al Muay Thai que acostumbra a pelear Nayanesh, además de los codos y los puños, es la posibilidad de utilizar las rodillas, las patadas, los agarres en el cuerpo a cuerpo, e incluso está permitido derribar al rival, pero una vez en el suelo no se le puede golpear. En cambio, en el 'boxeo sucio' se utilizan los puños en la distancia larga, los codos en la corta, y también se incluyen los puños y codos de giro. Además, forma parte de la variante de Ground and Pound de pie, es decir que cuando un peleador consigue derribar al rival manteniendo los pies en el suelo, puede seguir golpeándole con los puños, aunque no está permitido montarse encima ni pegar desde arriba, como ocurre en las MMA.

"Es un estilo de combate más cerrado, más físico y con un ritmo distinto, más parecido al boxeo que al Muay Thai. Mi punto fuerte para esta pelea será mi experiencia en el clinch y mi capacidad para mantener la calma en la corta distancia. Estoy acostumbrado a la presión y al contacto constante, así que eso juega completamente a mi favor", afirma el peleador.