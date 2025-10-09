Laporta defiende su acercamiento a Ceferin y Al-Khelaifi: "Queremos llegar a un acuerdo para pacificar el fútbol europeo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este jueves que "todos" los actores del fútbol europeo están en la línea de "llegar a un acuerdo" que "pacifique" las disputas entre la UEFA y la European Football Clubs (antigua ECA) con el proyecto de la Superliga, del que el club azulgrana aún forma parte junto al Real Madrid.

Tras aterrizar en Barcelona procedente de Roma, lugar en el que acudió el miércoles para participar como invitado a la asamblea anual de la EFC, el máximo dirigente azulgrana reconoció, en declaraciones a los medios de comunicación presentes en un acto de la Fundación Cruyff celebrado en Barcelona, que existe una buena sintonía con el máximo organismo del fútbol europeo.

"Hay un gran recorrido y los proyectos que se estaban desarrollando en la Superliga son muy válidos y son objeto de ser estudiados por la UEFA. Creo que estamos todos en la línea de llegar a un acuerdo que pacifique el fútbol europeo", afirmó.

El presidente azulgrana fue recibido el miércoles a su llegada a Roma con un efusivo abrazo por Naser Al-Khelaifi, presidente de la EFC y del PSG, y acudió por la noche a la cena de gala del evento, en la que también se encontró con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Acercamiento a la UEFA y la ECF

"Estamos en el proceso de llegar a un acuerdo tanto con Ceferin como con Al-Khelaifi, que están en una posición de promover este acuerdo y acogernos de nuevo en el seno de la UEFA y de la EFC", añadió.

En este sentido, insistió en que el Barcelona "está decidido a llegar a un acuerdo", una posición que, según Laporta, ya explicó hace un tiempo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como la UEFA, para que los clubes que estamos en la Superliga regresemos a la UEFA. Nosotros vemos que este acuerdo iba progresando y esperamos que se cumpla, pero el Barça se siente muy próximo con lo que es la UEFA y la ECF".

El partido de Miami

Por otro lado, Laporta, en respuesta a las declaraciones del centrocampista azulgrana Frenkie de Jong en las que se mostraba contrario a disputar el Villarreal-Barça en Miami, que el primer equipo masculino jugará "donde diga LaLiga".

"Los jugadores pueden tener su opinión. (De Jong) es capitán del Barça y respeto su opinión, pero el club jugará donde diga LaLiga. Y, si ahora toca disputar el Villarreal-Barça en Miami, lo jugaremos en Miami", dijo el máximo dirigente de la entidad azulgrana.

La opinión de Laporta llega un día después de que LaLiga anunciara que el partido de la jornada 17 de Primera División entre Villarreal y Barcelona se disputará el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Esta decisión no gustó a De Jong, que, en una rueda de prensa de la selección de Países Bajos, dijo que "no es justo para la competición" que ese encuentro se dispute en un campo neutral. "No me gusta y no creo que esté bien para los jugadores", lamentó.

En este sentido, Laporta defendió que el Barça está de acuerdo en jugar el encuentro en Miami porque Estados Unidos es un "mercado emergente" para los intereses comerciales de la entidad.

"Con las giras de verano hemos conseguido una serie de colaboraciones, esponsorizaciones y relaciones con los Estados Unidos, que estoy seguro de que con este partido las podremos mejorar. Será una oportunidad para hacer barcelonismo en tierras americanas", ha añadido.

El bache

Laporta también fue preguntado por la situación deportiva del primer equipo azulgrana, que, según ha reconocido, está pasando "un bache" tras encadenar dos derrotas consecutivas frente al PSG (1-2) y el Sevilla (4-1).

"Es evidente que no estamos jugando cómo queremos. Los resultados no han sido buenos, si bien es cierto que tenemos a jugadores importantes lesionados. Las declaraciones que hicieron Flick y Deco fueron muy acertadas en la línea de hacer reflexiones que deben ayudar a que el equipo encuentre la motivación necesaria para regresar a la línea que queremos", ha opinado.