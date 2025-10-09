La casa de Vinícius en La Moraleja sufre un incendio originado en la sauna

La vivienda del futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior en la urbanización de La Moraleja, ubicada en el término municipal de Alcobendas, sufrió este jueves un pequeño incendio originado en la zona de la sauna, situada en el sótano de la casa.

El incendio podría tener un origen eléctrico y empleados de la vivienda definieron lo ocurrido como "un gran susto", según informó inicialmente 'Telemadrid'. El incidente se produjo en torno al mediodía.

Los primeros en atender la emergencia en el chalet fueron agentes de la Policía Local de Alcobendas, que emplearon extintores contra el foco del incendio, de tal forma que a la llegada de dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid el fuego estaba prácticamente extinguido.

Las llamas en esta zona de sauna y gimnasio provocaron una gran cantidad de humo que subió hasta la planta baja de la vivienda, en la que no había nadie. De hecho, aunque el Summa 112 ha enviado a la zona un dispositivo no hubo que atender a nadie, según destacó desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.