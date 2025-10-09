FÚTBOL
La casa de Vinícius en La Moraleja sufre un incendio originado en la sauna
EP
La vivienda del futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior en la urbanización de La Moraleja, ubicada en el término municipal de Alcobendas, sufrió este jueves un pequeño incendio originado en la zona de la sauna, situada en el sótano de la casa.
El incendio podría tener un origen eléctrico y empleados de la vivienda definieron lo ocurrido como "un gran susto", según informó inicialmente 'Telemadrid'. El incidente se produjo en torno al mediodía.
Los primeros en atender la emergencia en el chalet fueron agentes de la Policía Local de Alcobendas, que emplearon extintores contra el foco del incendio, de tal forma que a la llegada de dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid el fuego estaba prácticamente extinguido.
Las llamas en esta zona de sauna y gimnasio provocaron una gran cantidad de humo que subió hasta la planta baja de la vivienda, en la que no había nadie. De hecho, aunque el Summa 112 ha enviado a la zona un dispositivo no hubo que atender a nadie, según destacó desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
- El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
- La segunda era de Laporta acumula 230 millones en pérdidas
- El equipo ciclista Israel-Premier Tech renuncia a seguir llevando el nombre de Israel
- Uy, uy, uy, ay, ay, ay, que no solo es el Spotify, el déficit…que también es el fútbol
- Dani Solsona: 'Claro que habría jugado en el Barça, aunque yo siempre seré del Espanyol
- El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
- La Policía detiene en Barcelona a una docena de Boixos Nois por incidentes en la final de la Copa del Rey en Sevilla
- El 'protocolo Lamine' que activó España: nunca a solas con un adulto y autorización de los padres en los viajes